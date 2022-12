Nagy reményekkel várta a vasárnapi mérkőzést, majd nagyon fájó vereséget szenvedett a Hübner Nyíregyháza BS. Mint ismert, a Cápák legutóbb megszerezték az első győzelmüket a férfi kosárlabda NB I/A jelenlegi kiírásában, s jó esély volt rá, hogy rögtön behúzzák a következő meccset is, hiszen a rossz formában érkezett Kaposvár volt a vendég.

Ennek megfelelően kezdődött a találkozó, a Blue Sharks egymás után szerezte a labdákat, támadásban és jól ment a csapatnak, a jó rajtra építve pedig – ha nem is sokkal – nagyjából végig vezetett. A harmadik negyed második felétől már érződött, hogy a végletekig kiélezett marad az összecsapás. Ez be is igazolódott, az utolsó percben sajnos a somogyiak hibáztak kevesebbet és 83–78-ra nyertek.

Különösen fájó, hogy a 16 nyíregyházi labdaszerzés sem ért győzelmet. Hozzá kell tenni, a vendégek 28 büntetőkísérlettel (kétszer több, mint a hazai egypontos próbálkozás) kompenzálhatták a pontatlan támadójátékot. Ugyancsak bosszantó, hogy kárba ment Darius Perry újabb elképesztő produkciója. Az amerikai irányító 36 ponttal, 10 kiharcolt faulttal, 7 gólpasszal, 6 lepattanóval és 5 szerzett labdával, összesen 45 VAL-lal fejezte be a meccset.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert az ellenfélnek bővebb a kerete és tapasztaltabb játékosai vannak, míg mi nyilvánvaló problémákkal küzdünk a magas posztokon, amit gyorsan meg kell oldanunk – értékelt Darko Radulovic, a Cápák vezetőedzője. Ehhez hozzátartozik, hogy Harrison Henderson jól láthatóan elveszítette a bizalmat, ezen a meccsen kevesebb mint egy percet töltött a pályán.

– Az első félidőben nagy energiával játszottunk, jól védekeztünk, hasonlóra készültünk a másodikban is, ha megismételjük, akkor biztosan megnyerjük a meccset, ám akkor sokat hibáztunk egy-egy védekezésben – folytatta a mester. – Sok eladott labdára késztettük az ellenfelet, de még egyszer mondom, magasember nélkül nagyon nehéz játszani, mert így a lepattanócsatát is elveszítjük és nem tudjuk megállítani az ellenfelet a palánk alatt. Javul a játékunk, de tovább kell erősíteni azt a csapatban, hogy a védekezés az első.

A nyíregyháziak szerdán Sopronban zárják az évet.