A labdarúgás legtisztább válfajaként számontartott teqball gyökereit már megyénkben is elültették. Vincze Ottó sem először érkezett Nyíregyházára, az érdeklődők már 2019-ben találkozhattak vele azon a nagyszabású rendezvényen, melynek keretein belül két igazi világsztár, a spanyol Carles Puyol és a brazil Cafu igyekezett népszerűsíteni a sportágat. Az iskolai programok és a különböző támogatási rendszerek is szívesen nyúlnak a teqballhoz, éppen egy ilyen keretén belül jutottak hozzá 2020-ban a vasmegyeri nebulók egy LITE szériás asztalhoz, míg most Nyírszőlősre és Balkányba került egy-egy sportszer.

Egy Puskás-mez is előkerült

– Az érdemi rész nem minket illet, hanem Bacskai Jánost. Abban, hogy ez az asztal ide került nekem mindössze közvetítői szerepem volt. János a Nemzeti Sport online oldalának meghatározó munkatársa, és az iskola életében is fontos személyiség. Ő szorgalmazta, hogy közvetítsünk abban, hogy kaphassanak egy ilyen sporteszközt. Ennek kapcsán tartottam a kapcsolatot a nemzetközi teqball csoporttal, melynek van egy olyan programja, melyben asztalokat ad kölcsönbe - mondta el lapunknak Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, aki nem érkezett üres kézzel, az ötletgazda Bacsakai Jánost egy Puskás mezzel lepte meg, míg az iskola számára sportkönyveket adományozott.

Vincze Ottó inspirációt adott

- Ez egy olyan lehetőség volt, amit úgy éreztünk, hogy nem szabad kihagyni, éppen ezért minden tőlünk telhetőt megtettünk. Örömteli, hogy végül két teqballasztalt is tudtunk hozni a megyébe. Ez a sportág egyre népszerűbb, jó érzés volt azt látni, hogy miként fogadták a gyerkőcök Vincze Ottót, tisztában voltak azzal, hogy ki is ő és, hogy mit ért el a pályafutása során. Inspirációt ad számukra, hogy egy volt válogatott játékos érkezett hozzájuk. A sport és ezen belül a futball is alkalmas arra, hogy közösséget építsen – tette hozzá Szöllősi.

A korábbi ferencvárosi közönségkedvenc, Vincze Ottó elképesztő fogadtatásban részesült. Azonnal megrohamoztak a gyerekek, így nem is győzte osztogatni az autogramokat.