A 14 csapatos női kézilabda első osztály aktuális idényében egyedüliként hibátlan, Magyar Kupa-címvédő, Bajnokok Ligája-csoportkörös Ferencvárost fogadja idei utolsó bajnoki mérkőzésén a Kisvárda Master Good SE pénteken. Karnik Szabináék találkozóját a Győr elleni idegenbeli összecsapásukhoz hasonlóan az M4 Sport élőben közvetíti.

Magabiztos vendégek

Ennek megfelelően a szabolcsiak célja a győri mérkőzéshez hasonlóan nem lehet más mint megnehezíteni a válogatott játékosok egész sorát felvonultató zöld-fehérek dolgát. És bizony még ez sem egy magától értetődő dolog, ugyanis ebben a bajnokságban mindössze egy olyan mérkőzése volt a Fradinak amikor valamelyest megizzadtak a bajnoki pontokért. Ez a találkozó pedig éppen a bajnokság nyitó összecsapása volt a Mosonmagyaróvár ellen, ahol a vendégeket mindössze csak két góllal sikerült legyőznie Elek Gábor lányainak. A többi mérkőzésen rendkívül magabiztos ferencvárosi győzelmek születtek, a legnagyobb különbségű ezek közül a válogatott szünetet követő első találkozójuk a NEKA ellen, ahol is idegenben sikerült 31-16-ra legyőzni a bogláriakat. De még a címvédő Győr sem tudta igazán megszorítani őket a december 14-ei szuperrangadón, amelyen hazai pályán játszva arattak hatgólos győzelmet (32-26), legutóbb pedig az újonc Békéscsabát ütötték ki az Elek Gyula Arénában (42-26). Így vereség nélkül, 16 ponttal állnak a tabella második helyén, de csak azért a másodikon, mert a 20 pontos Győr három mérkőzéssel többet játszott. Viszont a Bajnokok Ligájában már nem menetelnek ennyire magabiztosan a fővárosiak, hiszen már négy alkalommal is kapitulálni kényszerültek az első számú kézilabdás sorozatban. A dán Odense elleni győztes nyitány után először egy roppant fájó 20 gólos zakó következett a Bietigheim otthonában, majd ezt követte a francia Brest Bretagne elleni hazai egygólos vereség. És bár utána azért jöttek a jó eredmények, a válogatott szünetet követően oda-vissza kikaptak a CSM Bukaresttől. Ezzel szemben az előző fordulóban a cseh Banik Most együttesét azért magabiztosan 43-19-re múlták felül, amivel kilenc ponttal az ötödik helyről várják a januári folytatást.

Jó benyomást keltenének

– Minket mindig az a megtiszteltetés ér, hogy a Fradi és a Győr ellen rendszeresen tévés meccset játszunk, soha nem egy velünk egy kaliberű csapat ellenit közvetítik, amely a mi szintünkön rangadó – kezdte érdeklődésünkre Bakó Botond a Kisvárda vezetőedzője. – Természetesen a felkészülés során nem ezzel foglalkozunk. A rövid karácsonyi szünet után már erre a mérkőzésre készülünk, hangolódunk. Szeretnénk jó benyomást kelteni, jól kézilabdázni, hiszen január közepétől egy nagyon fontos periódus vár ránk. Az a két, két és fél hónap eredményesség szempontjából meghatározza az egész szezonunkat. Ezért nem mindegy, hogy milyen előjelekkel vágunk neki. Nem kishitűen, vagányul, bátran, a jó periódusainkat minél hosszabban kitolva kell játszanunk – zárta Bakó Botond.