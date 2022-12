A Berettyóújfalu elleni győzelem és a Haladás megszorongatása után a nyíregyháziak abban bízhattak, hogy a fordulót harmadik helyről váró Aramis otthonában is jó meccset játszanak, jó kezdés helyett azonban már a második percben hátrányba kerültek, nem sokkal később pedig le is szakadtak ellenfelüktől. Tíz perc elteltével a vendégek is megérkeztek a meccsbe, ennek eredményeként kontra végén sikerült szépíteni. A budaörsiek helyzetkihasználása továbbra is csúcson pörgött, a szünet előtt újabb lehetőséget váltottak gólra a hazaiak (3–1).

Fordulás után 4–1-re alakult az állás, ám a Nyíregyháza nem adta fel, még időben szépített, s az újabb góltól sem állt messze, de Lakatos László kísérlete a kapufán csattant. Az előnye birtokában is egyre idegesebb Aramis sajnos ismét betalált, amire Kovács Gergő révén még érkezett egy szép gól (5–3), ám a pontszerzésre már nem volt esélye a stúdiósoknak. Az újoncnak így sem kell szégyenkeznie, hiszen zsinórban harmadszor is helyt állt egy jóval esélyesebb rivális ellen.

Futsal: NB I, 15. forduló

Aramis SE–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 5–3 (3–1)

Budaörs, v.: Wittner, Ibriksz.

Aramis: Molnár – Horváth, Vattamány, Bognár, Sámson. Csere: Bukodi, Enyedi, Gáspár, Kövesdi, Bélavári, Moga E., Fekete, Lévai, Korompay. Vezetőedző: Moga Flavius.

Nyíregyháza: Hegyes – Kovács G., Lakatos P., Kovács E., Lakatos L. Csere: Szabolcsi, Petró, Gyulai, Ladányi, Varga, Krajnyák, Gyügyei, Pataki, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Sámson (2.), Horváth (5.), Fekete (16.), Kövesdi (25.), Gáspár (38.), illetve Ladányi (14.), Lakatos P. (32.), Sámson (39., öngól).

Kiállítva: Lakatos P. (39.).