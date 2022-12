Mint az ismert, az előző szezon hazai mérkőzéseit a hajdúnánási Somorjai László Sportcsarnokban játszotta a Tiszavasvári NB II.-es csapata, talán ennek is köszönhetően a megszokottól gyengébben muzsikált a csapat és a 9. helyen fejezte be a pontvadászatot. Az aktuális kiírásba azonban helyre állt a rend, Hadas Sándor csapata nyári felkészülését már a megszokott helyükön kezdte meg.

– Egy év után végre hazai környezetben kezdhettük meg a felkészülést a bajnokságra augusztus elején. Hetente 4 edzést tartottunk, igaz ebben volt egy edzőmérkőzés is. Játszottunk Hajdúszoboszló, Nyírbátor, Hajdúböszörmény és Balmazújváros csapataival, hogy minél jobb formában kezdjük a rajtot – kezdte értékelését Hadas Sándor.

– Idén sem került el bennünket a játékosmozgás, igaz a csapat magja, húzó emberei maradtak. Mégis veszteség volt számunkra három játékosunk távozása. Benyusz Kende csapatkapitányunk befejezte játékos pályafutását, aki nagyon sokat tett az elmúlt évtizedekben Tiszavasvári kézilabda sportjáért. Örülünk, hogy szakosztályvezetőként továbbra is értünk dolgozik. Balázs Máté és Lippai Alex munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtak edzésre járni. Máté másik NB II-s csapatnál játszik, őt mindenképpen visszavárjuk, Alexnek pedig további sikereket kívánunk a magánéletben. Három játékossal erősítettük a csapatot. Így került hozzánk Ötvös Nándor és Bencze Viktor Hajdúnánásról, Krisztián Zsolt Újfehértóról.

– Nagyon örültem a felnőtt csapathoz felkerült Orosz Lászlónak, Molnár Leventének és Zsoldos Tibornak. Ha tudnak rendszeresen edzeni és alázatosan dolgoznak meghatározói lehetnek majd a csapatnak. A csapat „ összegyúrása” nem sikerült úgy, ahogyan szerettem volna. A nyáron az üdülések, később a munkahelyi és az iskolai teendők hátráltatták az edzésmunkát. Teljesítményünk hullámzó volt. Voltak rossz napjaink, voltak nagyon jó mérkőzéseink. Természetesen itt felsorolhatnám az összes hazai győztes mérkőzésünket. Nekem igazából a Mezőkövesd elleni idegenbeli mérkőzés tetszett legjobban, mert egy nagy vereség után álltunk talpra. Volt a csapatnak tartása, alázata, egymásért való küzdeni tudása. Nagyon közel álltunk a meglepetéshez, sikerhez. A nagyobb rutin döntött. Nem tesz jót a bajnokságnak, a csapatok felkészülésének a kimaradt hetek, mérkőzések. Ilyenkor a játékosok sokszor lazábban veszik az edzéseket, esetleg ki is hagyják azokat. Szerintem a válogatott hét, hetek miatt az NB II.-ben nem kellene üres fordulókat tartani.

– Célunk változatlan. Mindenképpen szeretnénk az első öt hely valamelyikét megszerezni, ezért fogunk dolgozni, hajtani.

– Köszönöm azoknak, akik csapat mellett tevékenykedtek (szakosztályvezető, technikai vezető, orvos, gyúró) és segítették a munkánkat és nem utolsó sorban játékosoknak, akik hétről hétre harcoltak a csapatért. Külön köszönöm a vezetőségnek és az elnök úrnak, hogy kiállt mellettünk és lehetővé tette, hogy ebben a nehéz rezsihelyzetben is az otthonunkban tudtunk edzeni és a bajnoki mérkőzéseinket játszani.

Őszi végeredmény

5. 11 6 1 4 324-323 13

Hazai pályán

5 3 1 1 147-143 7

Vendégként

6 3 - 3 177-180 6

Házi góllövőlista. 76 gólos: Szűcs Balázs. 63 gólos: Ötvös Nándor. 33 gólos: Gazdag Richárd. 30 gólos: Feind Zoltán. 25 gólos: Erdős Zoltán. 23 gólos: Bencze Viktor. 20 gólos: Krisztián Zsolt. 17 gólos: Csikós Patrik. 14 gólos: Sóvágó Márton. 13 gólos: Balogh Dániel. 6 gólos: Orosz László. 4 gólos: Kelemen Zsolt.