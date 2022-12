A Kisvárda Master Good SE leány első osztályú serdülő csapata tíz veresége mellett három győzelmet aratott, így csupán két együttest megelőzve a 12. helyen fejezte be a szezon első felét.

– Míg ifjúsági lányaink a vártnál jobban teljesítettek a szezon eddigi mérkőzésein, addig ezt sajnos a serdülőkről nem tudom elmondani. Azt gondolom, hogy 4-6 pont még elvárható lett volna a csapattól. Az eddig nyújtott teljesítmény sajnos azt kell hogy mondjam csalódás számomra. Több nagy különbségű vereségbe is beleszaladtunk, ugyanakkor pozitívumként elmondható, hogy voltak biztató mérkőzéseink is, amelyek motivációt adnak a további munkához. A játék minden elemében javulnunk kell, mind egyénileg, mind csapatszinten. Kiemelten foglalkoznunk kell a védekezéssel, hiszen szinte minden mérkőzésen nagyon magas volt a kapott gólok száma. Másik fontos feladatunk az egyéni képességek javítása, akár technikai, akár fizikai, akár mentális szempontból. Több olyan játékosunk is van, akik mérkőzéseken valamilyen okból nem tudnak jól teljesíteni. Fontos feladatnak tartom a jövőben, hogy az a tudás, amellyel rendelkeznek a játékosok, az mérkőzésen is előjöjjön, ezzel is eredményesebbé téve játékunkat – értékelte csapata teljesítményét Szankuné Ésik Gabriella az egyesület hivatalos honlapján.

A csapat most pihenőjét tölti, január 9-én kezdődnek újból az edzések. A szezont január 29-én az MTK vendégeként folytatják.