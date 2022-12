Lassan hagyománnyá válik, hogy a Kisvárda Master Good SE a Ferencváros ellen zárja az évet. Tavaly december 30-án az Elek Gyula Arénában találkoztak a felek, ezúttal Kisvárdán mérkőztek meg egymással az év utolsó előtti napján.

Bátran, a megilletődöttség legkisebb jele nélkül kezdte a találkozót a házigazda Kisvárda, az első gólszerzési lehetőség is előttük adódott, sőt a második is, de Akijama büntetője a kapufán csattant. A vezetést mégis a Kisvárda szerezte meg Mérai Maja jóvoltából. Rákapcsolt aztán a vendégcsapat, hiába mutatott be szép védéseket Graovác, a fővárosi zöld-fehérek pillanatok alatt elhúztak, különösen Klujber Katrin volt elemében, aki egy perc alatt háromszor is betalált. Leszakítani azonban nem tudták a hazaiakat, mert Radojevics Tamara magabiztosan értékesítette a hetest, majd Siska Pálma bátor átlövése talált utat Bíró Blanka kapujába. A következő Kisvárda találatra közel tíz percet kellett várni, akkor ismét a szerb válogatott irányító volt eredményes. Feszes védekezésüknek köszönhetően azonban nem alakult ki nagyobb különbség. A játékrész utolsó tíz percében a vendégektől csak Szöllősi-Zácsik volt eredményes, de ő négyszer is, amely elegendő volt a Ferencváros biztos félidei vezetéséhez.

Fordulás után a Ferencváros indította útjára a labdát és emberelőnyüket hamar gólra is váltották. Klujber Katrin találatával már hat volt közte. Egy darabig még jól tartotta magát a hazai csapat, Akijama büntetőből járt túl Janurik Kinga eszén, majd Karnik Szabina pókhálózta ki a jobb felső sarkot. A különbség azonban lassan, fokozatosan nőtt, az egyre hangosabb Fradi tábor legnagyobb örömére. Bakó Botond időkéréssel próbálta felrázni csapatát nyolc gólos különbségnél. A folytatásban kapusát lehozva hét a hat ellen támadott a Kisvárda. Közelebb zárkózhattak volna, mert remekül kidolgozták a helyzeteket, azonban naggyá tették Janurik Kingát, aki sorra mentette meg csapatát a góloktól. A találkozót végül az esélyeknek megfelelően a Ferencváros nyerte meg magabiztosan. Bakó Botondnak lehet hiányérzete a lőtt gólok tekintetében, azonban csapata védekezésére büszke lehet. Ne feledjük, ez a Ferencváros, azon túl, hogy legyőzte a Győrt, a közelmúltban a Bajnokok Ligájában negyvenhármat dobott a cseh Mostnak, bajnoki mérkőzésen pedig a Békéscsaba hálóját negyvenkettővel tömte ki.