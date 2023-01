A Hübner Nyíregyháza BS a szerdai győzelem után bizakodva várhatta a szombati találkozót, még ha lehetett is tudni, hogy Pakson nem lesz könnyű dolga. A hazaiak kezdtek nagyobb energiával, az első két percben egy dobásig jutottak a Cápák, az sem volt jó helyzet, így 6–0-nál időt kért Darko Radulovic. ASE-tripla után Bazsó Brúnó szerezte az első nyíregyházi kosarat. Még három perc sem telt el, másodszor fújtak támadóhibát a mieink ellen, Radulovic nem is fogadta el az ítéletet, reklamálásért technikait kapott. Egy perccel később jött az újabb hasonló fault. Idővel paksi oldalra is adtak kettőt, így öt perc alatt már összesen öt támadóhibát fújtak a játékvezetők.

A negyed derekára kezdett összeállni a Blue Sharks védekezése, ráadásul Bazsó Brúnó egy, majd Kass Balázs két hármast dobott. A Paks Eilingsfeld János szerencsés triplájával lendült túl a holtponton. A csereként beállt DeMarco Dickerson azonnal megvillant egy nagy blokkal, kicsivel később nagyon nehéz ziccert is értékesített, együttes így is hátrányból várhatta a második negyedet.

Kiss Benedek is beköszönt távolról, de hiába védekeztek jól a vendégek, összességében nem mentek vele sokra, mert rengeteg labdát adtak el: felállt védelem ellen és gyors indítás közben is pontatlanok voltak. Paul Atkinsonra nem volt ellenszere a mieinknek, ám a félidő végére nem csak vele gyűlt meg a bajunk. A sok eladott labdát megbüntette az Atomerőmű, amely a nagyszünetre tizenkét pontos előnybe került.

A harmadik negyed elején Bazsó Brúnó triplájával jöttek közelebb a Cápák, majd Darius Perry egymás után kétszer szerzett labdát, amiből bedobta az első pontjait. Idő közben Kass gyorsan begyűjtötte a negyedik személyi hibáját, Bazsó viszont nem állt meg, három büntetőt is értékesített (43–37). Sajnos a zárkózás nem tartott sokáig, a Paks zsinórban szerzett kilenc ponttal újra ellépett.

Hiába hajtottak a nyíregyháziak, a fordulópontokból rendre rosszul jöttek ki, így volt a játékrész végén is, amikor Milos Grubor bevágott egy triplát, majd az utolsó etap elején további négy hazai pont született, amivel ellépett a Paks (68–49). A Cápák igyekeztek ezután is, jött hármas Dickersontól, Rytis Pipiras és Kass Balázs többször is eredményes volt, de a vendégek csak rohantak az eredmény után és az sem segítette a helyzetüket, hogy kilenc és fél percig csupán ellenük fújtak faultot. A Blue Sharks túl sok hibával játszott ezen a napon, ami idegenben nem fér bele.

Kosárlabda: férfi NB I./A, 18. forduló

Atomerőmű SE–Hübner Nyíregyháza BS 82–65 (18–13, 21–14, 24–22, 19–16)

Paks, v.: Kapitány, Farkas, Kovács.

ASE: Edwin 22/6, Buckingham 6/3, Pajor 2, Eilingsfeld 20/6, Atkinson 20. Csere: Grubor 6/6, Taiwo 2, Karosi 2, Csizmadia, Géringer 2, Kékesi. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Nyíregyháza: Kass 14/12, Perry 6, Bazsó 11/6, Pipiras 14/6, Williams. Csere: Copes 8, Dickerson 9/3, Szobi, Kiss 3/3. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 9–0, 6. p.: 11–11, 9. p.: 18–11, 12. p.: 18–15, 16. p.: 29–20, 18. p.: 37–23, 20. p.: 39–27, 24. p.: 43–37, 25. p.: 46–41, 26. p.: 54–41, 28. p.: 57–47, 31. p.: 68–49, 36. p.: 73–62.