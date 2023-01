A Hübner Nyíregyháza BS rövid téli szünet után megújult keretű csapattal, új reményekkel várta a szombati, DEAC elleni bajnokit. Mint ismert, az elmúlt napokban visszatért a csapathoz Rytis Pipiras, valamint Erik Copes személyében egy új amerikai center csatlakozott a sereghajtó együtteshez. Pipiras rögtön a kezdőben találta magát és ő is szerezte meg az első hazai kosarat. Darius Perry is jól kezdett, két szép betörés után egy hármast is elhelyezett a gyűrűben. Az ötödik percben beállt a vendégek új szerzeménye, Darrin Govens, majd fél perccel később bemutatkozott a Cápáknál Erik Copes.

A Blue Sharks az első negyed második felében nagyon megállt támadásban, amin időkérés sem segített, ezzel szemben a DEAC a palánk alatt is dominált, illetve távolról is veszélyes volt. A második negyed elején Jordan Williams hosszú idő után szerzett kosarat a mieinknek, később Copes először talált be, ám Polyák László hármassal válaszolt. A nyíregyháziak sehogy sem tudták lelassítani ellenfelüket, a meccset jól jellemzi, hogy a frissen beállt Ságodi Róbert az első félidő végén a félpályáról talált be.