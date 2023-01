Ha minden a tervek szerint alakul, akkor az A’Studió Futsal Nyíregyháza hétfő este másfél hónap után újra hazai pályán játszik. Mint ismert, Lovas Norbert együttesének a téli szünetből visszatérve már lett volna egy meccse az Újpest ellen, ám az technikai okok miatt lényegében elmaradt. A klub azzal pótolja a szurkolókat, hogy ingyenessé tette a belépést a hétfői találkozóra.

A nyíregyháziaknak szükségük is lesz a biztatásra, ugyanis a DEAC-ot fogadják. A mieink az eddigi egyik legsimább vereségüket épp a debreceniektől szenvedték el még októberben – akkor az „egyetemisták” 8–2-re győztek. Most is jó formában vannak, hiszen januárban megverték a Magyar Futsal Akadémiát, majd 4–4-et játszottak a Berettyóújfaluval és versenyben vannak azért, hogy az alapszakasz végéig feljebb kapaszkodjanak a jelenlegi hatodik helyről.

Az immáron brazil légiósokat is soraiban tudó Nyíregyháza a félbeszakadt találkozó után 4–3-ra győzött az ELTE-BEAC vendégként. Ők reálisan azért küzdhetnek, hogy megőrizzék a 8. pozíciót, így jó helyzetből vágjanak majd neki az alsóházi rájátszásnak.

Futsal: NB I., 20. forduló

A’Studió Futsal Nyíregyháza–DEAC

Hétfő, 19.00, Continental Aréna