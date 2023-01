Szokatlan időpontban, vasárnap a Debrecen vendége volt a Kisvárda Master Good SE a női élvonalbeli bajnokság 11. fordulójában. A hazaiak érdekeltek a nemzetközi porondon is, így hetek óta heti két mérkőzést játszanak, míg a vendégek az utolsó két mérkőzésükön remek produkcióval rukkoltak ki. Ezért szoros mérkőzésre volt kilátás.

A rétköziek az első perctől tudatosan lassította a játékot, erre vevő volt a cívisváros csapata, így nem nagy iramban indult a mérkőzés. A találkozó első találatát Méra Maja szerezte, amellyel a vendégek vezettek. Aztán fordult a kocka, mert bár becsülettel próbálkozott Bakó Botond csapata, Gabriel olvasta a kisvárdai lövéseket, sem Karnik Szabina, sem Juhász Gréta nem tudott túljárni az eszén. A kameruni származású francia válogatott hálóőr nemcsak védéseivel tűnt ki, egész pályás góljával növelte is a Loki előnyét. Hazai részről Töpfner Alekszandra vitte a prímet, a jobbszélső a 8. percben már a harmadik találatánál járt. Mielőtt azonban nagyobb különbség alakult volna ki a két együttes között Bakó Botond időt kért és lecserélte belső négyesét. Ez jó húzásnak bizonyult, a pályára lépő játékosok új lendületet adtak a csapatnak, Veronika Habánková és a másik oldalon Siska Pálma is betalált, csökkentve ezzel a Kisvárda hátrányát. Fokozatosan zárkóztak Tamara Radojevicsék, a 27. percben Sápi Gréta egy szép akció végén minimalizálta a hátrányt és még ugyanebben a minutumban Mérai Maja egalizált. A vezetést is átvehették volna, Veronika Habánková életerős lövése azonban a lécen csattant.

Fordulás után Kácsor Gréta vette hátára csapatát, kisvárdai oldalon Siska Pálma és Akijama Nacumi voltak a gólfelelősök. A japán légiós és a balátlövő révén többször is egalizáltak a vendégek. Sőt előbbi találatával ismét Kisvárda vezetést mutatott az eredményjelző. Két véleményes kiállítás borzolta a vendégek kedélyeit, ez azonban nem törte meg őket, Radojevics Tamara ismét egyenlített. Az utolsó tíz percben azonban több hiba is csúszott a befejezésekbe, és mindössze egy gólra voltak képesek. Nagy kár érte, mert ebben a meccsben sokkal több volt, így csak annyit írhatunk, hogy nagyon megnehezítették esélyesebbnek tartott ellenfelük dolgát és tisztességes vereséget szenvedtek.

DVSC Schaeffler-Kisvárda Master Good SE 22-19 (10-10)

Debrecen, 1000 néző. V: Kiu G., Kiu T.

Debrecen: Gabriel 1 – Töpfner 5 (1), Hámori 1, Vámos P. 1, Füzi-Tóvizi 1, Kácsor7, Petrus 4. Csere: Giegerich (kapus), Bordás 2, Szabó Nina, Csernyánszki. Edző: Szilágyi Zoltán.

Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 1 (1), Karnik 1, Juhász G., Sápi 1, Bouti, Mérai 2. Csere: Siska 5, Trúnková 3, Radojevics 2, Habánková 1, Akijama 3. Edző: Bakó Botond.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–1. 10. p.: 5–1. 16. p.: 6–5. 23. p.: 10–7. 34.p.: 13–11. 44.p.: 16–17. 55.p.: 20–18.

Kiállítások: 4, illetve 6 perc,. Hétméteresek: 2/1, illetve 3/1.

Mesterszemmel

Szilágyi Zoltán: – Tudtam, hogy nehéz meccs vár ránk, keményen küzdöttünk. Jól kezdtünk, de később a hibáinkat könyörtelenül kihasználta a Kisvárda. A hajrában végül sikerült itthon tartanunk a két pontot. A jó védekezésünk volt a győzelmünk kulcsa.

Bakó Botond: – Biztos voltam abban, hogy a küzdés és a harc fog dominálni ezen a mérkőzésen, ez pedig be is igazolódott. Védekezésben mindkét csapat jó teljesítményt nyújtott, az viszont látható volt, hogy tele van a két gárda hiányzókkal. A mi sikerünkhöz a nagyobb felelősségvállalás hiányzott támadásban, ez most így sikerült, a bajnokság folytatására azonban bizakodva tekintünk.