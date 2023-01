A Nyíregyháza Spartacus futballistái decemberben azzal az emésztő tudattal mehettek el téli szünetre, hogy a csapat őszi 15. helyezése jócskán alulmúlja azt, amit a szurkolók elvárnak. Ne legyen kétségünk afelől, hogy a játékosok is többet éreznek magukban annál, hogy a kiesés elkerüléséért küzdjenek az NB II.-ben.

A zárkózáshoz azonnal meg kell kezdeni a pontok gyűjtését. A Szpari így is tett, vasárnap 1–0-ra győzött a Haladás vendégeként. A találkozó után Visinka Ede vezetőedző elmondta, szemében hősök a játékosai, mert elbírták a nyomást.

– Volt rajtunk nyomás, de le is vették rólunk, mert az első meccsre nagyon jó felkészítést és elemzést kaptunk, így nyugodtabban mehettünk ki a pályára – mondta el megkeresésünkre Baki Ákos, a Spartacus futballistája. – Már a bemelegítés alatt éreztünk, hogy jó lesz a meccs és az is nagyon sokat segített, hogy csak a nyíregyházi szurkolókat hallottuk. Így teljesen más volt pályára lépni, mint ősszel Sényőn.

Noha a szombathelyieknek is voltak óriási lehetőségeik a gólszerzésre, a Nyíregyháza összességében magabiztosan játszott, végig az volt a levegőben, hogy megnyeri a tavaszi nyitómeccset.

– Én is ezt éreztem – reagált a 28 éves játékos. – Szerencsére is szükség volt, hiszen nagy hazai ziccer maradt ki az első félidőben, a másodikban volt veszélyes fejesük, illetve egy kapufa, de nem éreztem, hogy iksz lehet. Noha csak egy gól lett közte, végig kezünkben volt a győzelem, magabiztosan nyertünk.

Belső védőnél ritka, hogy egy mérkőzésen kétszer is kapuba talál. Bakinak sikerült ez a bravúr. Az elsőt sajnos nem adták meg, a második találata viszont már szabályos volt és győzelmet ért.

– Abban a pillanatban nem volt annyira bosszantó, hogy nem adták meg a gólt, mert azonnal mennem kellett vissza a helyemre védekezni – beszélt a góljairól. – Akkor egyébként úgy is éreztem, hogy jogosan ítélnek lest, visszanézve aztán mégsem tűnik annak, sőt, inkább Csanád lógott be. Utána úgy alakult, hogy kétszer-háromszor meg tudtam indulni. Széles a pálya és a Haladás is nagyon szélesen helyezkedett, amit ki tudtunk használni, a mélységi labdákat is meg tudtuk játszani. A gólszerző akció előtt bedobással folytatódott a játék, próbálták kihozni a labdát, mi magasabban védekeztünk és a mérkőzésen már nem először megelőztem a csatárt. Talán nem értették meg egymást, mert ő már indult, de a társa lábra akart passzolni, így megszerezhettem a labdát. Gresó Matyival sikerült kialakítanunk a helyzetet és jött a gól. Türelmesek voltunk, ez volt a siker kulcsa.

Az első győzelem nagyon fontos volt, ehhez kell gyűjteni további sikereket, például már vasárnap, a Siófok elleni balmazújvárosi meccsen.

– Már a mérkőzés végén is azt beszéltük, hogy akkor ér sokat ez a győzelem, ha a többit is hozzuk – szögezte le Baki Ákos. – Balmazújvárosban is sikerrel szeretnénk indítani. A szurkolók elkísértek minket Szombathelyre, ami nem kevés pénzbe kerülhetett, remek hangulatot teremtettek, értük is játszunk. Bízunk benne, hogy a hazai meccsekre még többen kijönnek. Nem szabad elhinni, hogy most mi lettünk a világ legjobb csapata, egymásért harcolva nyernünk kell a Siófok ellen és remélhetőleg jönnek majd a további pontok, amikkel feljebb jöhetünk a tabellán.

A labdarúgó NB II. állása

1. Diósgyőr 21 15 1 5 45–19 46

2. MTK 21 12 5 4 62–35 41

3. Pécs 21 10 9 2 22–14 39

4. Szeged 21 10 6 5 26–21 36

5. Gyirmót 21 9 5 7 34–25 32

6. Ajka 21 9 5 7 30–27 32

7. Haladás 21 9 5 7 29–27 32

8. Győr 21 7 7 7 23–20 28

9. Csákvár 21 7 7 7 26–25 28

10. Soroksár 21 7 7 7 31–36 28

11. Tiszakécske 21 7 6 8 23–27 27

12. Mosonmagyaróvár 21 7 5 9 21–28 26

13. Siófok 21 7 5 9 22–33 26

14. Nyíregyháza 21 7 4 10 27–28 25

15. Budafok 21 6 7 8 22–30 25

16. Kazincbarcika 21 6 6 9 26–37 24

17. Szentlőrinc 21 5 7 9 26–32 22

18. Békéscsaba 21 5 5 11 29–35 20

19. Kozármisleny 21 5 5 11 29–40 20

20. Dorog 21 4 5 12 22–36 17