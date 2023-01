Mint arról beszámoltunk, a Nyírbátori SC bravúros döntetlent elérve csent pontot a címvédő Haladás VSE otthonából a Futsal NB I tizennyolcadik fordulójában.

A mérkőzést követő hivatalos sajtótájékoztatón Faragó Lajos és Orosz Dániel értékelt szabolcsi szempontból.

– Büszkeséggel tölt el minket ez az eredmény, hiszen a Haladás otthonából nem sok csapat tud pontot vagy pontokat rabolni – kezdte értékelését Orosz Dániel. – Kis szerencsével, akár még nyerhettünk is volna, viszont ne legyünk elégedetlenek, ez a 2–2-es döntetlen hatalmas bravúr tőlünk. Nagyon rosszul indítottuk az idényt, ez pedig mentálisan rányomta a bélyegét a csapatra, azóta próbálunk ebből kikecmeregni és úgy érzem, hogy ez most végre sikerült.

– Kétgólos hátrányból nagyon nehéz visszajönni a mérkőzésbe, viszont mi a rövidzárlatot követően sem adtuk fel, igyekeztünk védekezésben ugyanolyan koncentráltak maradni, mint az első játékrészben – tette hozzá Faragó Lajos. – Aztán sikerült gólt szereznünk, ami mentálisan egy akkora löketet adott, hogy felvettük a ritmust és eredményesen fejeztünk be egy újabb támadást, kialakítva a végeredmény. Nagyon örülünk ennek az egy pontnak, nem csak az eredmény és a mutatott játék képe miatt, hanem azért is mivel ez a teljesítmény képes lehet arra, hogy megerősítse a csapategységet, erre pedig most borzasztóan nagy szükségünk van.

Szombathelyi részről a válogatott ékköve, Vas Ádám beszélt elismerően a Nyírbátor csapatáról.

– Ez egy kötelező győzelem lett volna, de a Nyírbátor egy nagyon jó csapat, rutinos játékosokkal erősödtek, így nem volt könnyű dolgunk, ez látszott a mérkőzésen is. Természetesen szomorú vagyok, mert fontos két pontot veszítettünk el idehaza – mondta Vas Ádám.

A Nyírbátori SC legközelebb január 23-án, hétfőn a budaörsi Aramis otthonában lép pályára.