A hazai élvonal első japán idegenlégiósa Honma Kazuo volt. A jokohamai születésű csatár 2002-ben érkezett Európába, először a szerb Mačva Šabac csapatában játszott. Onnan Szegedre, majd Pápára igazolt, ahol debütált az első osztályban. Diósgyőrben volt a legtermékenyebb, 2009-2011-ig pedig a Nyíregyházát erősítette. Leigazolta a Siófok, a Vasas, a Ferencváros, aztán a magyarországi karrierje Veszprémben zárult.

Honma Kazuo az NB I-ben 118 mérkőzésen 33 gólt szerzett. Amikor visszatért Ázsiába, a laoszi Lao Toyota játékosa lett, és együttesével négy bajnoki címet vívott ki. Ott töltötte el a legtöbb időt: hat esztendőt követően után klublegendaként távozott, a 18-as számú dresszét visszavonultatták. Jelenlegi állomáshelye az India és Kína tibeti régiója révén közrefogott ország, Bhután, mely a Himalája keleti nyúlványától délre helyezkedik el. Mivel a felszínének jelentős része magas hegyvidék, a Föld egyik legelzártabb országának tartják. Hivatalos nyelve a dzsonga, uralkodója Dzsigme Keszar Namgyal Vangcsuk király. A Bhutan Premier League aktuális bajnoka, a Paro FC – itt játszik most Honma Kazuo. Mi több, él és vírul! Negyvenkét évesen harmincöt találattal lett gólkirály, csapata pedig a tabella élén végzett.

Honma Kazuo

A sportal.hu utolérte a „szamurájt”, aki korántsem szomorú. A támadó szorosan kötődik Magyarországhoz, ugyanis lánya édesanyjával itt él. Naomi 11 esztendős, és magyar iskolába jár. „Az élet teljesen más 2300-2500 méter tengerszint feletti magasságban. Eleinte még levegőt is alig kaptam. Az ugyanis itt sokkal ritkább, alacsonyabb az oxigénkoncentráció, de szép lassan akklimatizálódtam” – nyilatkozta Honma, aki Laoszban is megbirkózott az extrém körülményekkel, ott előfordult, hogy 40 foknál is melegebb időben játszott.

„Mindig emlékezni fogok a Magyarországon töltött évekre. Sokat tanultam az életről és a fociról is. Rengeteg jó embert ismerhettem meg ott. Követem is a magyar focit, az első és a másodosztályú eredményeket mindig figyelem. A Ferencváros Európa-liga menetelése pedig fantasztikus, gratulálok egykori csapatomnak, és nagyon szurkolok nekik a továbbiakban is. Hogy meddig szeretnék focizni? Én sem tudom. Amíg kellek valahová, vagy amíg lesz energiám, szenvedélyem, nem adom fel” – mondta Honma Kazuo, aki anno kivívta a nyíregyházi szurkolók szimpátiáját is.

