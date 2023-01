Nehezen indult, sokáig a Békéscsaba vezetett, aztán a Kisvárda védekezést váltott és támadójátéka is összeállt, így végül magabiztos győzelmet aratott szombaton az év első bajnoki mérkőzésén (28-20).

– Nagy szünetek vannak a mérkőzések között, ezért nehéz felvenni a bajnokság ritmusát. Így idő kell ahhoz, hogy belerázódjunk az adott találkozóban, nagyon nehéz így formában tartani a csapatot, de ez nem csak ránk igaz – kezdte értékelését, Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

– Mindezek mellett komoly kihívás a megfelelő motiváció fenntartása is, hiszen hosszú hetekig csak edzünk mérkőzés nélkül. Ez rá is nyomja a játék minőségére a bélyegét. Az első félidőben ezért kicsit lassabban, körülményesebben kézilabdáztunk, mint ahogy szerettük volna. A hatos falunk sem működött jól, a nyitott védekezésünk azonban meghozta gyümölcsét. Támadásban a ritmusváltások, a tempóváltások nem voltak megfelelőek. A második félidőben aztán pár perc után átszakadt egy gát és nagyon jól kezdtünk kézilabdázni. Hátul kialakult egy stabilitás, amely magabiztosságot adott, ebből sebességet tudtunk váltani elöl. A mérkőzés előtt nem gondoltam, hogy ennyire nyugodt és sima végjátékban dől el a két pont sorsa. Ennek nagyon örülök, ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a második félidőben hosszú idő után ismét éreztem azt a tüzet, azt a csapategységet, amely szükséges az igazán fontos sikerekhez. Sok más mellett ennek megtartása az egyik legfontosabb feladatunk – zárta Bakó Botond.

A Kisvárda január 26-án a Dunaújvárost fogadja.