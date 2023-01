Mint az ismert, a Kisvárda Master Good szerdán megkezdte 10 napos törökországi edzőtáborozását. Miután elfoglalták szállásukat, csütörtökön megkezdték a munkát, azonban nem az előzetes tervek szerint. A csapat honlapjának beszámolója szerint a kitartó eső átírta a programjukat, de a terhelést így is megkapták játékosok, hiszen délelőtt konditermi foglalkozáson, délután pedig tengerparti futáson vettek részt.

– Fel voltunk készülve erre a forgatókönyvre is, hiszen az időjárási előrejelzéseket figyeltük – fogalmazott a klub honlapján Török László vezetőedző. – A szakmai stáb ezek ismeretében nyilvánvalóan előre megtervezte a B verziót a tréningekre vonatkozóan. A játéktervekre épített edzésgyakorlatok, poszttechnikai feladatok nem tudtak most megvalósulni, de a megfelelő munkát így is elvégeztük, úgyhogy jelen pillanatban nem vagyunk nagy hátrányban, az időjárási előrejelzések pedig azzal kecsegtetnek, hogy a továbbiakban minden az eredeti tervek szerint haladhat, de mindenre fel vagyunk készülve.

Ez azt is jelenti, hogy a szombaton a csapat lejátszhatja idei első felkészülési mérkőzését a lengyel Stal Mielec ellen.