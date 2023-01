A Spartan Race egy akadályverseny-sorozat, amely különböző távolságú és nehézségi szintű viadalokból áll, öt kilométertől egészen a maratoni távokig. A Spartan nem csupán egy verseny, hanem egy életmód. A viadalok a rendszeres sportolás mellett közösséget építenek, mindamellett a test teljesítőképességének határait feszegetik. Az első ilyen kihívást 2010-ben rendezték az Amerikai Egyesült Államokban. Napjainkban évente már több mint 2500 Spartan Race-t hoznak tető alá, negyvenkét országban, köztük természetesen Magyarországon is.

Ismert név lett a közösségben

A nyíregyházi Suga Tímea 2018-ban indult először Spartan Race megmérettetésen, az azóta eltelt időszakban pedig számtalanszor megismételte ezt. Kiemelkedő sportolói tevékenysége miatt 2022-ben nagykövetté választották, azzal a feladattal, hogy minél több embert a sport irányába tereljen és megismertesse velük ennek a kihívásnak az örömét.

Tímea negyvenkét éves koráig szinte semmit sem sportolt, ráadásul szülei elvesztése miatt lelkileg is megzuhant. Az egyik közösségi média oldalon látta meg a nagykanizsai Spartan Race felhívást, amely felkeltette az érdeklődését, s mivel a nagymamája ebben a városban él, egy látogatással egybekötve be is nevezett, s bár fogalma sem volt róla, hogy mire számítson, végigcsinálta a versenyt. Aztán két napig nem érezte a lábait, de ez már nem tántorította el, beleszeretett ebbe a kihívásba, amelyet sokszor hóban, sárban, latyakban, extrém hidegben vagy melegben is teljesítenek a résztvevők.

Innentől nem volt megállás, a Suga Tímea név pedig rövidesen ismert lett a magyar Spartan közösség berkein belül. A versenyeken ugyanis a szabolcsi hölgy számára nem az elért eredmény a fontos, hanem, hogy miképp segítheti a társait, hisz természetesen ennek a sportágnak is megvannak a sztárjai, de mellettük rengeteg amatőr van, akik igénylik a biztatást és azt, hogy valaki bátorítsa, segítse őket.

Nagy dolog a nagyköveti cím

A nagyköveti tisztséget ebben az évben is betöltheti, ami már csak azért is nagy dolog, mivel a nagykövetek nagy része 2023-ra kicserélődött. Ő azonban maradt, továbbra is azzal az eltökéltséggel, hogy minél több embert rávegyen a Spartan kipróbálására.