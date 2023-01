Egy hónap és újra útjára indul a labda a sportág harmadik vonalában, a csapatok pedig gőzerővel készülnek a folytatásra. Vannak akik javítani szeretnének eddigi szereplésükön, vannak olyanok, akik megőriznék eddigi pozíciójukat. Bármi legyen is a cél, a munkát becsületesen el kell végezni, hogy a szezon befejeztével a szakvezetők és a játékosok is nyugodtan tudjanak a tükörbe nézni. Akaratban Tiszavasváriban sincs hiány felkészülésüket azonban teremgondok nehezítik.

– Az energiaválság minket is utolért, nincs fűtés a csarnokunkba, így Hajdúnánáson és Hajdúdorogon készülünk a folytatásra – kezdte érdeklődésünkre az együttes edzője, Hadas Sándor. – Hetente három edzésen vesznek részt a srácok, emellett négy edzőmérkőzés is szerepel a programunkban. Megmérkőzünk a Balmazújvárossal, a DEAC II.-vel, az Újfehértóval és a Hajdúszoboszlóval.

Ami a játékosmozgást illeti a szakember elmondta, egyelőre annyi biztos, hogy a kapus Molnár Levente máshol folytatja pályafutását.

A Fehérgyarmat nem olyan őszt produkált, mint amilyen elképzelt magának, tisztában ezzel Varga László játékos-edző is, így nem veszik félvállról a munkát.

– Nagyon komolyan rá kell kapcsolnunk, ha azt szeretnénk, hogy nem legyenek problémáik az idény végén. Múlt héten kezdtük meg az edzéseket, először erőnléti feladatokat végzett a csapat, ezen a héten azonban már előkerült a labda is. Heti három közös foglalkozáson vesznek részt a játékosok, ezen kívül két alkalommal egyéni feladatokat végeznek otthon a kiadott edzésterv alapján. Természetesen felkészülési meccseket is játszunk, amelyek tükrei lesznek az elvégzett munkának, az ezeken tapasztalt hiányosságokat javítgatjuk majd a rajtig – mondta Varga László.

Játékoskeretükben is lesz változás, ami biztos, hogy Lencsés Levente náluk folytatja, a többi még elég képlékeny, ezért a játékos-edző nem akart beszélni róla.

A sereghajtó Újfehértó-KSZSE férfi csapatának mindent egy lapra kell feltennie, ha továbbra is az osztály tagja szeretne maradni.

– Változatlan kerettel január 9-én kezdtük meg felkészülésünket a folytatásra. Heti három edzéssel készülünk, valamint hat edzőmérkőzés szerepel a programunkba – tájékoztatta lapunkat Bécsi János játékos-edző.