Nem volt túl sok ideje a regenerálódásra a Békéscsaba elleni szoros vereséget követően a szabolcsi csapatnak, ugyanis egy héten belül már a második hazai mérkőzését vívta, ezúttal a Kaposvár ellenében. Ráadásul Tomás Varga vezetőedző több játékosát is mellőzni kényszerült, a hiányzók között fájó veszteségként olvashattuk a török átló, Yagmur Karaoglu nevét, aki a BRSE ellenében súlyos térdsérülést szenvedett – számára véget ért a szezon.

Magabiztos kezdés

A hazai csapat kezdte jobban a mérkőzést, bár a szett közepén próbált zárkózni a Kaposvár, olyannyira, hogy húsz pontnál ki is egyenlített, ám Kristina Belova vezérletével – a kazah szélső ütő kis túlzással kiszerválta az ellenfélt – a Fatum jutott játszmalabdához, a lehetőségét értékesítve pedig meg is nyerte a játékrészt.

A második felvonás is hasonló koreográfia szerint zajlott, Selena Leban klasszis megoldásai mellett Tóth Fruzsina mentései is kivívták a közönség elismerését, s bár az első szettlabdát még hárította a KNRC, a másodikat beütötte a Nyíregyháza, ezzel komoly előnybe kerülve.

Az újabb fordulást követően úgy tűnt, hogy hamar lezárja az összecsapást a Fatum, ám ekkor a korábban másodedzőként éppen a vármegyeszékhelyen dolgozó Vincent Lacombe időt kért, melyet követően zsinórban öt kaposvári pont jött. A vendég egyesület előbb kiegyenlített, majd a vezetést is átvette. Kiélezett küzdelem végén mindkét csapatnak volt lehetősége a játszma befejezésére, végül egy minden szempontból lélekölő csatát egy remekbe szabott sánc döntötte el, így összességében magabiztos győzelmet aratott a Nyíregyháza.

Hittek magukban

– Amennyiben nem lett volna a harmadik szett, akkor jóval könnyebben éltem volna meg ezt a mérkőzést – mondta el a találkozó után lapunknak Tomás Varga vezetőedző. – Szeretnék gratulálni a játékosaimnak, pláne azok után, ami szombaton történt, gondolok itt elsősorban Karaoglu sérülésére, valamint arra, hogy milyen körülmények között vesztettük el azt a meccset. Nehéz napok állnak mögöttünk, hatalmas nyomás nehezedett a lányokra, mert tudták, hogy most nem lesz, aki helyettesítse őket, próbáltuk is erre felkészíteni őket. Nagyon úgy nézett ki a harmadik játékrészben, hogy elfáradunk, de hittünk magunkban és én magam is azt igyekeztem sulykolni a lányok felé, hogy bízzunk magunkban, maradjunk agresszívek és ne vegyünk vissza, mert akkor elveszítjük a szettet. Megnyertük a mérkőzést, ezzel három pontot szerezve, ami most rettenetesen fontos számunkra.

Az utolsó pontot is be kell ütni

A harmadik szett drámai csatája sokakban a békéscsabai fiaskót juttatta észbe, mint arra emlékezhetünk a BRSE ellenében 2:0-s szettelőnyből veszített a csapat.

– Talán megint túl korán hittük el azt, hogy ez a mérkőzés már megvan és innen már magától mennek majd a dolgok – folytatta a tréner. – Persze a összecsapás képéből is azt lehetett látni, hogy mi már a győzelem kapujában állunk, míg az ellenfelünknek semmi sem jön össze. Ez a szép a röplabdába, ameddig nincs beütve az utolsó pont, addig nem beszélhetünk győzelemről.

A Fatum válogatott liberója Tóth Fruzsina szokásának megfelelően ezúttal is fantasztikus mentéseket mutatott be. Véleménye szerint a siker kulcsa a csapategységben rejlett.

– Természetesen maradt még bennünk energia, hiszen sok van még hátra az idei szezonból – értékelt Fruzsina. – A karácsony környéki felkészülést is úgy végeztük, hogy azért az erőlétünk kitartson az idény végéig. Remélem, hogy minden egyes mérkőzésen tudom majd hozni ezt a szintet, ezzel segítve a csapatot. Annak ellenére, hogy meg vagyunk fogyatkozva, megvan bennünk a tartás, csapatként egymásért küzdünk és azokért a játékosokért, akik ma nem lehettek itt velünk.

A Fatum-Nyíregyháza január 24-én, kedden a Vasast fogadja a Magyar Kupában.

Röplabda: női Extraliga, 9. forduló

Fatum-Nyíregyháza–KNRC 3:0 (22, 18, 31)

Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Tornacsarnok, v.: Jámbor, Tillmann.

Nyíregyháza: Cicic 2, Leban 27, Lászlop 4, Jurdza 11, Belova 8, Cepni 7. Csere: Tóth F. (liberó). Vezetőedző: Varga Tomás.

Kaposvár: Gyimes 10, Maggio 1, Szedmák 11, Bodovics 3, Ubavic 19, Godó 12. Csere: Radnai L., Rády (liberók), Kiraz, Renko-Ilic, Budai.

Vezetőedző: Vincent Lacombe.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (24 perc): 3:1, 3:3, 5:5, 11:6, 15:11,19:17, 20:20, 24:22 2. játszma (21 perc): 4:3, 9:5, 15:12, 17:13, 19:15. 24:17. 3. játszma (34 perc): 1:3, 4:6, 6:6, 11:7, 13:8, 16:14, 17:17, 24:24, 32:31.