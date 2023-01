Röplabda. Mérkőzés nélküli három hetet követően szombaton újra pályára lép a Fatum-Nyíregyháza. Azt már most leszögezhetjük, hogy visszatérésként könnyebb feladatot is el lehetne képzelni, mint a Békéscsaba elleni összecsapás, de a bajnoki meccsel foglalkozzunk később! Előbb gyors helyzetjelentésre kértünk Tomás Vargát.

– Karácsony után, december 29-én kezdtük újra a munkát – mondta el a Fatum vezetőedzője. – Az ilyenkor elvégzett alapozás kicsit fáj, de az eredménye megmutatkozik majd a szezon későbbi szakaszában, a rájátszásban. Az utóbbi napokban már a játékot csiszoltuk, gyakoroltuk azokat a játékelemeket, amik nem úgy működtek, ahogy elképzeltük és hangolódtunk a mérkőzésre.

A mester szerint az elmúlt hetek nem arról szóltak, hogy minél inkább a saját képére formálja a csapatot, inkább az volt a cél, hogy a meglévő lehetőségeket kiaknázza a gárda.

– Amit decemberben sikerült néhány hét alatt összeraknunk, az már nagyon közel állt ahhoz, amire képes a csapat – fogalmazott az edző. – Fiatal az együttesünk, nekem is hozzá kellett igazodnom. Épp a fiatalságunkra épülő agresszív játékot szeretnénk megvalósítani, de ebben a játékrendszerben nagyon kell koncentrálni, fontos a kidolgozott taktika tartása. A bajnokság ezen részében már inkább az erősségekre kell összpontosítani, új elemeket nehéz belerakni a játékba. Azt kell kihozni most a csapatból, amire képesek vagyunk.

Az alapszakasz második fele és a fontosabb mérkőzések adnak majd választ arra, hogy ez mire elég rutinosabb gárdák ellen. Rögtön egy ilyen csapat érkezik szombaton. Az Extraligában 6–1-gyes mérleggel második helyen álló Békéscsaba „játékban van”, szerdán Schwerinben lépett pályára a Palmberg elleni CEV-kupameccsen. A viharsarkiak keretét jól ismerhetik a nyíregyházi szurkolók is, hiszen több játékosuk már az előző években is a BRSE-t erősítette, az újak közül pedig Pintér Andrea és Ralica Vaszileva épp a Fatumtól igazolt oda. A feladat tehát nem egyszerű, de Tomás Varga meglepné az esélyesebb riválist.

– Ugyanazt várom el a csapattól, mint az utolsó két decemberi mérkőzésünkön a Prostejov ellen. Az is erős ellenfél volt, szerettem volna, hogy a megbeszélt taktikával meglepjük a hazaiakat. Nem is voltunk messze a a bravúrtól, azt mondom, hogy a második meccsen sem, még ha az eredmény nem is feltétlen ezt mutatja. Ha így játszunk, akkor a Békéscsabát is meglephetjük, de nekünk nagyon koncentráltan kell ilyen erős ellenfelekkel játszani, mert a tapasztalt együttesek a pici hibát is kihasználják – tette hozzá a tréner.

A mérkőzés szombat 18 órakor kezdődik a Zrínyi Ilona tornacsarnokban.

A Fatum-Nyíregyháza programja

Január 14.: Nyíregyháza–Békéscsaba

Január 19.: Nyíregyháza–Kaposvár

Január 24.: Nyíregyháza–Vasas (Magyar Kupa, elődöntő)

Január 28.: Újpest–Nyíregyháza

Február 4.: Vasas–Nyíregyháza

Február 10.: Nyíregyháza–MÁV Előre

Február 15.: Vasas–Nyíregyháza (Magyar Kupa, elődöntő)

Február 17.: Szent Benedek RA–Nyíregyháza

Február 23.: Nyíregyháza–MTK