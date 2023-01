Újabb játékossal bővült az élvonalbeli Kisvárda Master Good kerete, Enes Alic személyében ugyanis fiatal, mindössze huszonhárom éves, bosnyák balhátvédet igazolt a rétközi egylet. Alic legutóbb a szlovén NK Domzale csapatában játszott.

– Nagy ugrás a karrieremben, hogy egy olyan klubhoz kerültem, amely már kilépett a nemzetközi porondra és most is jó eséllyel pályázik arra, hogy jövőre is ott legyen. Ebben szeretném segíteni a játékommal Kisvárdát – nyilatkozta a csapat honlapján Enes Alic. – Nagy segítség a számomra, hogy több olyan játékos is van a keretben, aki a honfitársam, vagy éppen ismerem máshonnan, ez segítheti a beilleszkedésemet. Jó példa számomra a Ferencváros játékosa, Eldar Civic, aki ugyancsak bosnyák balhátvéd, és a magyar bajnokságban játszva szerepel rendszeresen hazám válogatottjában. Nagy motivációt jelent a számomra, hogy hamarosan akár ellene is pályára léphetek, szeretném azt a karriert befutni, amit ő.

Enes Alic az NK Domzale színeiben 2021 júliusa és 2022 decembere között negyvenhét alkalommal lépett pályára a szlovén élvonalban, négy meccset játszott a szlovén kupában és hármat a nemzetközi porondon, az Európa-liga selejtezőjében. Erősségének a gyorsaságát és a védőmunkáját tartják.