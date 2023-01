Felidézzük a beszélgetéseket Portálunk szerkesztősége a 2022-es esztendőben is készített interjúkat a vármegyénkben élő vállalkozókkal, művészekkel, valamint a hozzánk ellátogató neves személyekkel, közéleti emberekkel. A beszélgetések során sok szép és hasznos gondolat hangzott el, amiket érdemes ismét felidézni. Az interjúkból egy-egy részletet ragadtunk ki, s ha felkeltettük az érdeklődést, érdemes ismét elolvasni a beszélgetés teljes szövegét.

A 2022 májusában véget ért női élvonalbeli kézilabda-bajnokság nem csak a csapatoknak jelentette a küzdelem befejezését, de jó néhány játékos is pontot tett pályafutása végére. Visszavonult a Dunaújváros ikonja, Bulath Anita, de a debreceni Kovács Anna sem húz többet szerelést, és a kisvárdai Dombi Luca is „letette a lantot”.

A csillogó szemű, mindig mosolygós játékos erről először februárban a Digi Sport Reggeli Start című műsorában beszélt, akkor azonban még csak annyit árult el, hogy az idény végén elhagyja Kisvárdát. Sokan latolgatták, hogy a huszonhét éves beálló hol folytatja, különböző fórumokon több csapat is felmerült mint lehetséges új állomáshely.

A találgatásoknak aztán vőlegényével közösen vetettek véget, a csapat utolsó hazai mérkőzése után a közösségi médiában jelentették be, hogy felhagy a kézilabdával.

„Lucám utolsó hazai mérkőzésén is bepakolt 6 gólt az MTK-nak. Még egy ­meccs vár rá Dunaújvárosban, és utána szögre akasztja a kézilabdamezt. 10 évet húzott le a világ legerősebbnek tartott ligájában, azaz a magyar NB I.-ben. Elmondhatatlan büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen remek párom van. Végre eljött az idő, hogy ténylegesen együtt legyünk, nap mint nap, és ne a FaceTime-on bámuljuk egymást 500 km-es távolságból. Boldog vagyok, hogy végre mellettem leszel” – posztolta párja a Facebook-oldalán.



Ilyenkor az ember visszatekint és számot vet. Gondolom, ezzel te is így vagy. Mi az, ami hiányozni fog ebből az életformából? És mi az, amit könnyen el tudsz majd engedni?

Nagyon sokat kaptam a kézilabdától, rengeteg barátot, kedves ismerőst. Megszoktam, hogy mindig csapat vesz körül, megtanultam, hogy a közös sikerért mindenkinek a legjobbját kell nyújtania, mert ha a maximumot adod, az összeadódik, és abból lesz a közös siker. Hiányozni fog az öltöző hangulata, a mérkőzések atmoszférája, a csapattársaimmal eltöltött közös idő, amelybe a játék mellett a bolondozás is belefért. A sok edzés viszont nem fog hiányozni, meg a rengeteg buszozást sem fogom visszasírni, és végre lesznek szabad hétvégéim, amikor gond nélkül együtt tudunk lenni a párommal. Mert ez mindig nagy tervezést és szervezést igényelt, és rengeteg energiát emésztett fel.



Teljesnek érzed a pályafutásod, van-e benned esetleg hiányérzet ezzel kapcsolatban?

Nem panaszkodom, minden pályán eltöltött percet élveztem, jól éreztem magamat. Az összes volt csapatomra örömmel gondolok vissza, mindenhol kaptam olyan dolgokat, amelyekből tudtam tanulni és építkezni. A komolyabb sérülések szerencsére elkerültek, így mindig csak a kézilabdára tudtam koncentrálni.

BB



Borítókép: Dombi Luca | Archív fotó: MW