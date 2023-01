December elején négy hónap után ismét magukhoz ölelhették Hatházi Dórát szülei. Miként arról már beszámoltunk, a Nyíregyházi Sportcentrum kiváló úszója emlékezetes esztendőt zárt. Leérettségizett, majd elkezdte az egyetemi tanulmányait. Nem is akárhol, hiszen az Egyesült Államokban a Pullman nevű városban található Washington State University hallgatója és sportösztöndíjasként az úszócsapat erőssége.

- Természetesen nagyon boldogok vagyunk, hogy ismét itthon volt, sajnos nem túl sokáig - kezdte érdeklődésünkre Beke Beáta, Dóri édesanyja. - Nagyon sokat beszélgettünk, ismét elmondta, hogy remekül érzi magát az egyetemen. Befogadták és kedvelik a társai. A tanulással jól halad, az átlaga 3.5 felett van, ami jó, hiszen bele kellett rázódnia egy teljesen új közegbe, angolul kellett tanulnia. Az úszócsapatba nagyon várták, remek a hangulat és elégedett a teljesítményeivel. Elmondta, hogy mindent másképpen csinálnak, mint itthon. Hatékonyabbnak érzi a munkát, egyetemi bajnoki címeket szerzett. Erősebb, szemmel láthatóan izmosabb, felszedett két kilót, de az mind izom.

- Nagy örömmel indult az itthoni Szabolcs Kupán, a két számát megnyerte ám az idején látszott, hogy már vége volt a kinti szezonjának.

Paradicsomleves és túrós tészta

- Igyekezett minél többet találkozni a barátaival, és nagy örömünkre itthon ünnepelhettük a tizenkilencedik szülinapját, mégpedig karácsonykor, Tiszalökön édesanyámnál a családdal. Érkezésekor a kedvenceit főztem, paradicsomlevest és túrós tésztát és persze utána is azt, amit megkívánt. Olyat mint csíkos tokányt, rántott hús, húsleves.

Tiszalökön a nagyival és az uncsitesókkal

Áprilisban országos bajnokság

- Sajnos nagyon hamar elröpültek a napok és karácsony második napján már ismét repülőre kellett szállnia. Bosszantó, hogy a bőröndjei nem érkeztek meg vele, így sok mindent kellett megvásárolnunk. Aztán csak megjött a csomag és a késése miatt Frankfurtból Denverig business osztályon repülhetett. Itthoni idő szerint kedden érkezett meg Pullmanba. Azóta már beszéltünk, és elmondta, hogy a csomagjai ismét lemaradtak a gépről. Nem sokáig voltak Pullmanban, mert 29-én indult az úszócsapat edzőtáborba, mégpedig San Diegoba. Az egyetemen január közepén folytatják a tanulást, új tárgyakat vesz fel.

- Még csak most ment el, de máris nagyon hiányzik. Miként eddig, ezen túl is igyekszünk minél gyakrabban beszélni, néha az időeltolódás okoz gondot. A tervek szerint áprilisban jön haza az országos bajnoksága, az is elképzelhető, hogy vele jön majd a kinti edzője is. Sőt, amennyiben addig le tudja zárni a második szemesztert, akkor augusztusig itthon is maradna és természetesen itthon edzene. Jó lenne! – mondta végezetül Dóri édesanyja. ML