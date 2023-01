Vármegyénk labdarúgócsapati javában készülnek a bajnokságok tavaszi folytatására – szerda este az NB II.-es Nyíregyháza Spartacus és az NB III.-as Sényő-Carnifex FC egymás elleni mérkőzéssel folytatta a munkát.

A nyíregyházi stadion műfüves pályáján csaptak össze a felek, ami azért is volt különleges, mert a háttérben már félkész állapotban tündöklik az új létesítmény, ami motivációt adhatott, elsősorban a Szpari labdarúgóinak. A nyíregyháziak ki is tettek magukért, és lényegében az első félidőben eldöntötték a találkozót. Novák Csanád már a 10. percben a kapuba fejelt egy jó támadás végén, a 30. percben pedig Adamcsek Máté növelte az előnyt. A vendéglátó nagy fölényben futballozott, Gagyi Sándor többször is védett, két alkalommal pedig a kapufa segítette ki a kapust. Nováknak akadt még egy szép megoldása az első játékrészben, miként Oláh Benjámin átlövése is a hálóban kötött ki (4–0).

A második félidő kevesebb gólt hozott, de továbbra is nyíregyháziak futballoztak fölényben. Az egyik új igazolás, Major Marcell, illetve Adamcsek második találatával növelte az előnyt a Spartacus (6–0). A Sényő ritkán jutott ellenfele kapujáig, bár Sztankó Dávid szögletében volt veszély, gólt nem szerzett az alacsonyabb osztályú gárda.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés

Nyíregyháza Spartacus–Sényő-Carnifex FC 6–0 (4–0)

Nyíregyháza: Hrabina – Kiss, Gengeliczki, Jánvári, Nagy B., Major, Sigér, Pantovic, Oláh, Adamcsek, Novák. Nyíregyháza a 60. perctől: Fejér – Farkas, Szokol, Baki, Deutsch, Csősz, Pataki, Pekár, Szerető, Gresó, Myke. Vezetőedző: Visinka Ede.

Sényő: Gagyi (Szondi), Fenyőfalvi, Klepács, Farkas, Orosz, Sztankó, Schmidt (Lizák), Márton, Vámos (Erdei), Kovács Á. (Nagy Z.), Kapacina K. (Toldi). Edző: Fiumei Viktor, Imrő László.

Gól: Novák, Adamcsek 2-2, Oláh, Major.