Egy győzelem és egy vereség a Törökországban edzőtáborozó kisvárdai csapatok heti mérlege. A két gárda edzője ellentétesen értékelte a mérkőzéseket, ám a mesterek véleményét nem az eredmény alakította.

– Mivel három mérkőzés szerepel a törökországi felkészülési programunkban, szem előtt tartjuk a meccsek terhelés-pihenés arányait a játékpercek tekintetében – idézi a klub honlapja Török Lászlót, az első csapat vezetőedzőjét, aki a Radnicski elleni 2–1-es győzelem után értékelt. – A második meccs összeállítása is ezen szempontok alapján változott az előző találkozóhoz képest. Ahogy legutóbb is mondtam, ilyenkor is fontos az eredményesség, a győzelem, ennek a kritériumnak most is megfeleltünk, viszont sajnos a csapatjátékunkkal, a csapatrészek közötti, és azon belüli teljesítményekkel még nem lehetünk elégedettek.

Az NB III. tavaszi rajtjára hangoló második csapat a cseh élvonalban szereplő FK Hradec Královétól kapott ki 3–0-ra.

– Talán nem ilyen erősségű csapat ellen kell játszanunk edzőmeccset, de ha már így alakult, próbáltuk vele felvenni a kesztyűt, amit nagyon jól meg is tettek a fiúk – mondta el Gerliczki Máté vezetőedző ugyancsak a klub honlapjának. – A védekezést is nagyon nehéz volt gyakorolni, mert sebességbeli különbség mutatkozott a két csapat között, de az nagy sikerélményt okozott, hogy a kisjátékaink többször is eredményre vezettek, és amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy három hatalmas helyzetet is kidolgoztunk, igaz, ki is hagytuk azokat. A tények ismeretében elégedettek lehetünk a mérkőzéssel, annak ellenére is, hogy veszítettük.

Az első csapat pénteken a Sigam Olomouc, a második gárda az iraki U20-as válogatott ellen játszik legközelebb.