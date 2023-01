Az esélyek az óbudaiak mellett szólnak a párharcban, így a nyíregyháziaknak bátor játékra van szükségük ahhoz, hoy meglepetést szerezzenek. Az elődöntő első, kedd esti találkozóját ennek megfelelően kezdték. Egyik csapat sem adta könnyen a pontokat, az egyik oldalon elsősorban Selena Leban, a másikon a mindenkinél jóval magasabb Taylor Bannister volt ponterős. Cicic Marija jó nyitásait nem tudták lereagálni a vendégek, a feladó még időkérés után is ütött egy ászt (13:9). Szétesett ekkor a Vasas, hosszú ideig nem jutott tiszta lehetőségekig, emiatt 17:10-nél már másodszor kért időt a vendégek görög mestere.

Nálunk is becsúsztak hibák a nyitás-fogadásba, így az óbudai együttes Ayshan Abdumalizova vezetésével átvette a játék irányítását. A második időkérésünk után Kristina Belova szerzett többször is nagyon fontos pontot. Szorosan alakult a játékrész vége, de a mieink jutottak előbb szettlabdához, amit Anija Jurdza értékesített is.

A nyíregyháziak nagy önbizalmat szereztek, jól védekeztek – Tóth Fruzsina nagyot melózott –, Tomás Varga pedig még játékosainál is nagyobb eksztázisban élt meg egy-egy pontszerzést. A játszma a végéig teljesen kiegyenlítetten alakult. Belova akciójából 19:18-nál fordított a Fatum, amely innentől egy-egy ponttal előrébb járt, majd Cicic nagyon fontos helyzetben blokkolt. Hosszú labdamenet végén Belova ütése blokkról kiment, csapata ezzel szettlabdákhoz jutott, ám mindkettőt hárították a fővárosiak. A tétet jól mutatta, hogy Varga 24:24-nél és 24:25-nél is időt kért, sajnos egyik sem segített...

Noha a harmadik játszmában inkább a Vasas irányított, a Nyíregyháza abszolút egyenrangú ellenfele volt esélyesebb riválisának, Leban egy-egy klasszis megoldással mindig életben tartotta a reményeket, ha ellépett volna a vendégcsapat. A budapestiek aztán 17:19-nél kétes pontot kaptak meg, a reklamáló Vargát piros lappal büntették, ami újabb pontba került, ezzel lényegében el is dőlt a játékrész.

A szokásos forgatókönyvet hozta a negyedik játszma: nyíregyházi vezetés után fej fej mellett haladtak a felek. Julija Bojko repítette a Vasast, de még időben táltosodott meg a Fatum és Jurdza pontjával már vezetett (17:16), de hibák következtek, emiatt többször újra fel kellett támadnia a hazai csapatnak. Lászlop Alexandra ászával 21:21-re alakult az eredmény, innentől óriási izgalmak következtek, ugyanis Belova blockoutjával a Fatum fordított, később szettlabdához is jutott, amit hárított a Vasas. A vendégek Leban ütését követően már a győzelmet ünnepelték, de kiderült, hogy sáncról ment ki a labda. Nem sokkal később megismételt labdamenetet is kért a játékvezető, azonban csak elodázni lehetett a Vasas sikerét.

A Fatum-Nyíregyháza nagyot játszott, egyenrangú ellenfele volt a címvédőnek, de elveszítette az oda-visszavágós párharc első meccsét.

Röplabda: női Magyar Kupa, elődöntő, első mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Vasas Óbuda 1:3 (23, -24, -18, -26)

Zrínyi Ilona tornacsarnok, v.: Bátkai-Katona, Halász.

Nyíregyháza: Cicic 6, Leban 20, Lászlop 7, Jurdza 16, Belova 16, Cepni 6. Csere: Tóth (liberó), Kovács-Francesco. Vezetőedző: Tomás Varga.

Vasas: Török 1, Papp 5, Bannister 15, Fricova 20, Abdumalizova 16, Skrypak. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Fábián 2, Bojko 17, Vezsenyi, Jámbor. Vezetőedző: Jannisz Atanaszopulosz.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (27 perc): 3:1, 5:5, 8:8, 15:9, 18:11, 18:19, 20:19, 21:21, 24:23. 2. játszma (30): 4:1, 6:2, 8:5, 9:10, 12:11, 12:14, 16:17, 19:18, 23:21, 24:22, 24:25. 3. játszma (25): 5:1, 7:2, 8:8, 10:8, 10:11, 13:16, 17:18, 17:22, 18:24. 4. játszma (31): 3:0, 6:3, 8:7, 10:12, 14:14, 17:16, 19:19, 19:21, 21:21, 24:23, 24:25, 26:27.