Bizony kevesen számítottak arra, hogy a Fatum-Nyíregyháza meg tudja szorongatni a Békéscsabát. Az előzetes esélyek ellenére bizony ez történt szombaton a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában. Bátran kezdett a hazai csapat, Selena Leban vezetésével végig vezetve nyerte meg az első szettet. A folytatásban összekapta magát ugyan a Békéscsaba, de a roppant lelkesen és nagyon jól játszó nyíregyháziak, annak ellenére, hogy a végjátékban többször is hátrányban voltak, ezt a szettet is behúzták. Ezzel elérhető közelsége kerültek a mérkőzés megnyeréséhez. Vesztett helyzetben, 0:2-nél kezdett el úgy röplabdázni a Békéscsaba, ahogy azt sokan az elejétől várták volna. A játékrész közepén egy 7:0-s etappal gyakorlatilag pontot is tett a játszma végére. A negyedik szett eleje a Fatumé volt, aztán Drpa egyenlített, s innentől kezdve a csabaiak uralták a játékot. Lendületben maradt a 0:2-ről egyenlítő Békéscsaba és az ötödik játszma elején sikerült ellépnie négy ponttal. Ekkor Vaszileva vitte a prímet, a túloldalon pedig Jurdza igyekezett hátára venni a csapatát. A csabaiak azonban nem sokat teketóriáztak, egymás után négy pontot szerezve lezárták a kétórás csatát és győzelemmel kezdték a naptári évet az Extraligában.

Három kettőre ugyan kikapott a Fatum-Nyíregyháza, de emelt fővel hagyhatta el a pályát. Kettő nullás vezetés után felcsillant a remény, hogy akár meg is lehet nyerni ezt a mérkőzést.

– Az első két játszma megnyerése után azt gondolom, hogy a játékosok kicsit megijedtek a lehetőségtől. Az első szettet végig kontrolláltuk, a második szett végén merészebbek voltunk és ezzel kicsit szerencsésebbek is – kezdte értékelést Varga Tomas , a Fatum-Nyíregyháza edzője. – Ezt a játékot kellett volna tovább vinnünk, tapasztalatlanságunk azonban úgymond felébresztette a Békéscsabát. A harmadik szett közepén sajnos óvatosak voltunk és nem erőből oldottuk meg a szituációkat, így a pontok elmaradtak, ebből tudott talpra állni a Békéscsaba. Nem nyertük meg a mérkőzést, de értékes tapasztalattal lettünk gazdagabbak, mert nem lehet így befejezni egy jól elkezdett mérkőzést – zárta Varga Tomas.

A mieinknél Bojana Ambulijára betegség miatt nem számíthatott a szakmai stáb, a mérkőzésen újabb játékosát veszítette el a csapat, az alapembernek számító Yagmur Karaoglu szenvedett súlyosnak tűnő sérülést.

– – Sajnálom, mert az utóbbi hetekben rengeteget dolgozott, nagyon akart, amelyet a pályán töltött rövid idő alatt meg is mutatott, a lányok érte is küzdöttek ezen a mérkőzésen – zárta Varga Tomas.

A Fatum-Nyíregyháza csütörtökön szintén hazai pályán, a Kaposvár ellen folytatja bajnoki szereplését.

A bajnokság állása

1 Vasas 8 8 - 24:4 23

2. Békéscsaba 8 7 1 23:6 21

3. SzBRA 8 5 3 16:16 12

4. Kaposvár 8 4 4 14:14 12

5. Újpest 8 3 5 12:17 10

6. Nyíregyháza 8 2 6 12:19 8

7. MTK 8 2 6 9:21 5

8. Fehérvár 8 1 7 9:22 5