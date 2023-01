A Futsal NB II. Keleti csoportjának bajnoki címéről álmodó Tiszaföldvár alig egy hete a Kincsem Futsal legyőzésével vette át a tabella első helyét. A szintén a bajnoki elsőségre törő Csenger január 23-án hétfőn, az ugyancsak az élmezőnyben vitézkedő Maglódot fogadta. Mindkét gárda remek formában várta az összecsapást, melyen Mándi László már az első percben megszerezte a vezetést a nyírségi egylet számára. Ez az előny azonban csak három percig tartott ki, Kalina góljával először egalizált a Pest vármegyei csapat, amely aztán Seregy révén a vezetést is magához ragadta. A nagyszünetre viszont már döntetlennel vonultak be a felek, Barcsay Márk révén ugyanis egyenlített a Csenger.

A fordulást követően kiegyenlítettebbé vált a játék, a második felvonás derekán aztán kétszer is betalált a vendég gárda, amely talán már el is hitte, hogy meglehet számára a meccs, ám Jenei öngólja visszahozta a szabolcsi sort. Lengyel Marcell az utolsó előtt percben egyenlített, majd Barcsay második gólja a győzelmet jelentette, ezzel a Csenger Futsal a tabellán is visszaszerezte az első helyet.

Eközben a Gyulaháza Gyöngyösön vizitált. A találkozónak egyértelműen a hazai alakulat volt az esélyese, ennek ellenére az első húsz perc folyamán remekül tartotta magát a vendég csapat, amely kétgólos hátrányból felállva tette izgalmassá a találkozót - a felek 3–2-es eredménnyel vonultak pihenőre.

A második felvonásban sem adta alább a szabolcsi alakulat, végig meccsben volt, Újváry Patrik mesterhármasával megvolt az esély a pontszerzésre, sajnos azonban az utolsó két percben legördült a függöny, előbb Volyák, majd Besenyei lőtt gólt, így 6–3-ra diadalmaskodott a Heves vármegyei egylet.

A Nyírség FC-nek a Miskolci Egyetemen volt jelenése. A pontvadászat utolsó helyén tanyázó borsodi kollektíva szerzett vezetést, amire Haller Renátó válaszolt, sajnos mindezek ellenére az első húsz perc a hazai egylet akarata szerint alakult, s bár Tóth Erik is betalált, miskolci előnnyel mehettek pihenőre a játékosok.

A térfélcsere után sokáig úgy tűnt, hogy már nem változik az eredmény, viszont két perccel a lefújás előtt Pekk Tamás lövése talált utat a hálóba, egy minutummal később pedig Boros öngólja pecsételte meg az MEAFC sorsát, így nagy csatában, de győzött a Nyírség.

A Csenger Futsal a soron következő fordulóban (január 30-án), a DAFC Szeged, a Gyulaházai Futsal a Kistarcsa Futsal, a Nyírség FC pedig az Energia SC Gyöngyös csapatát fogadja.

Futsal, NB II., 17. forduló

Csenger Futsal–Maglódi TC 5–4 (2–2)

Csenger: Makay – Mándi, Bakó, Lengyel, Bodó. Csere: Cséke, Fejes, Barcsay, Csorvási, Balogh, Zán. Vezetőedző: Szilágyi Sándor.

Maglód: Szacskó – Seregy, Vékei, Petric, Papp. Csere: Németh, Horváth, Érsek, Kalina, Jenei.

Gól: Mándi (1.), Barcsay (17., 40.), Jenei (33. -öngól), Lengyel (39.), illetve Kalina (4.), Seregy (12.), Érsek (27.), Jenei (33.).

Kiállítva: Csorvási (32.), illetve Kalina (31.).

Energia SC Gyöngyös–Gyulaházai Futsal 6–3 (3–2)

Gyöngyös: Tajti – Gulyás, Marosi, Balázs, Titkó. Csere: Volyák, Ludányi, Fekete, Besenyei, Urbán, Matin, Forgács. Vezetőedző: Berkes László.

Gyulaháza: Tóth – Németh, Galambos, Csépke, Kozma. Csere: Újvári, Kozma, Berec, Illés.

Gól: Titkó (1.) Fekete (3.), Marosi (9.), Urbán (28.), Volyák (39.), Besenyei (39.), illetve Újvári (3., 19., 31.).

MEAFC Miskolc–Nyírség FC 3–4 (3–2)

Miskolc: Gergely – Bodnár, Polényi, Moroncsik, Bogyó. Csere: Demcsik, Varga, Dlehány, Agárdy, Mészáros, Boros, Czékus, Ujj.

Nyírség: Budaházi M. – Budaházi L., Tóth, Pekk, Domokos. Csere: Kósa, Haller, Kótai, Faghiura. Játékos-edző: Kósa Márk.

Gól: Moroncsik (4., 11.), Bodnár (9.) Borsos (39.-öngól), illetve Haller (5.), Tóth (15.), Pekk (38.).

Tabella

1. Csenger Futsal 15 11 2 2 84-49 35

2. Tiszaföldvár SE 15 11 1 3 86-44 34

3. Maglódi TC 15 11 0 4 88-37 33

4. Kistarcsa Futsal 15 8 1 6 79-68 25

5. Energia SC Gyöngyös 16 8 - 8 79-104 24

6. Kincsem Futsal 15 7 2 6 81-77 23

7. Vs Dunakeszi 14 6 2 6 64-58 20

8. DAFC Szeged 15 6 1 8 62-81 19

9. Nyírség FC 15 4 1 10 58-81 13

10. Gyulaházai Futsal 15 3 1 11 60-94 10

11. MEAFC-Miskolc 16 2 1 13 56-104 7