Az élvonalbeli kerethez hasonlóan a Kisvárda Master Good NB III-as egylete is egy törökországi edzőtáborral hangol. Megelőzve az NB I-es keretet a 2023-as alapozás első felkészülési meccsét a tartalékok játszották, méghozzá a német ötödosztályban (Oberliga) szereplő FSV Optik Rathenow ellen. A találkozó helyszíne a managvati Arslan Zeki Demirci Sport Complex volt.

A várdaiak már az első félidőben megszerezték a vezetést, Jaroszlav Heles váltotta gólra a maga által kiharcolt büntetőt, majd a második félidőben bemutatkozó titánok egyike, a tizenhét éves korosztályos válogatott, Ésik Ákos duplázta meg az előnyt – kialakítva ezzel a 2–0-s végeredményt.

Debütánsokból akadt még, a kaput a spanyol Ramón Esteban védte, de pályára lépett az ugyancsak Spanyolországból érkező, magyar felmenőkkel rendelkező, honosítás előtt álló Raul Martín Stefan, valamint a Csengerből Kisvárdára tartó Jónás Gergő is.

– Amikor átvettük a csapatot, volt egy elképzelésünk, ehhez egy terv, hogy támadásban és védekezésben mit szeretnénk látni – értékelte az NB III-as csapat pénteki edzőmeccsét a Kisvárda honlapján Gerliczki Máté vezetőedző. – Az egy hónapos szünet után a srácok máris tudják, hogy mit kellene játszaniuk, ennek nagyon örülök. Ezt kell még csiszolnunk. Azt most nem tudjuk megállapítani, hogy a saját bajnokságunkhoz képest milyen szintű ellenféllel is találkoztunk, de végig dominálni tudtuk, letámadással, jól nézett ki minden. A bemutatkozók közül is mindenki nagyon jó benyomást tett ránk, azt a mentalitást, amit a klub képviselt, azt mindenkinek át kell vennie, és át is tudják venni. Ez megint nagyon örömteli.

Felkészülési mérkőzés

Kisvárda Master Good II.–FSV Optik Rathenow (német) 2–0 (1–0)

Kisvárda II.: Esteban, Avetiszjan (Kobeljas), Stefan (Poludnjak), Rubus, Sikorszki (Szirota), Szőr, Ponomarenko (Rózsa), Simon (Puporka), Nagy (Ésik), Honcsar (Jónás), Heles (Himics).

Vezetőedző: Gerliczki Máté.

Gólszerző: Heles (11-esből), Ésik.