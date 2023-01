Az A’Studió Futsal Nyíregyháza múlt pénteki mérkőzése az első percben félbeszakadt, így gyakorlatilag hétfő este játszhatott először új felállásban, két brazil légiósával a soraiban. Noha az ELTE-BEAC erősebb csapat annál, mint amit a tabella mutat, tény, hogy Lovas Norbert együttese jó eséllyel utazhatott a sereghajtóhoz.

Az Újpest elleni meccs hiányzott a lábakból, elég álmosan kezdtek a vendégek, de szépen letámadták az ellenfelet és több helyzetet alakítottak ki, viszont sokat hibáztak, illetve a hazaiak kapusa remekül védett. A Nyíregyháza balszerencsés góllal került hátrányba, amire Lakatos László fél percen belül válaszolt. A vendéggárda folytatta a letámadást, ám a helyzetkihasználással továbbra is hadilábon állt, miközben hátul elnézett egy szögletet, így hátránnyal vonult szünetre (2–1).

Lovas Norbert ekkor belenyúlt a sorba, a két brazilhoz Ladányi Dávidot és Kovács Róbertet tette be, ezzel más sebességi fokozatban játszott a csapata és fordulás után azonnal egyenlített – Maneca megszerezte első nyíregyházi gólját. A Studió nagyon hamar megkapta az ötödik faultot, óvatosabban kellett játszania a továbbiakban. Kontra végén megint a hazaiak találtak be, mondhatni, ez a gól is a nyíregyháziak hibájából született.

Újra sikerült egyenlíteni, mivel Gyügyei Zoltán passzát Kovács Erik átlépte a kapu előtt, ez megzavarta a kapust és a hálóban kötött ki a labda (3–3). Továbbra sem volt egyszerű dolga a Szabolcs vármegyeieknek, az ellenfél három 10 méterest is rúgott, ám ebből kettőt Szabolcsi Máté védett, egyet pedig fölé lőtt az ELTE. A Gyügyei ellen elkövetett súlyos szabálytalanság kiállítást ért, az emberelőnyös szituációból azonban hiába rendezett tűzijátékot vendég együttes, semmi nem ment be. Idővel a hazaiaknak is összejött a hat fault, az első büntetőt Lakatos mellé lőtte, a következőt viszont Kovács Róbert értékesítette (3–4). Innen még volt két perc, amire az ellenfél elővette az öt a négyes játékot. Szabolcsinak nagyban köszönhetően mindent kivédekezett a Studió – a kapus két ziccert is védett a hajrában –, ezzel a Nyíregyháza megszerezte a hatodik győzelmét és az újoncok közül továbbra is a legelőkelőbb pozícióban áll.

Futsal: NB I., 19. forduló

ELTE-BEAC–A’Studió Futsal Nyíregyháza 3–4 (2–1)

