Felemás őszi szezont teljesített az NB III. Keleti csoportjában immáron ötödik éve szereplő Sényő-Carnifex FC, amely az elmúlt hónapokat tekintve ötször győzött, ötször játszott döntetlent és tízszer kikapott, pedig a szabolcsi csapat az elmúlt négy év során rendre a legjobb tíz között zárta bajnokságot, példának okán 2020-ban az előkelő negyedik helyen végzett. A vezetőség azonban már előzetesen is tisztában volt azzal, hogy a 2022-2023-as idény teljesen más lesz. Tavasszal a bennmaradás bebiztosítása, valamint a középmezőnyhöz való felzárkózás lehet a legfőbb cél a tabella tizenhetedik helyén telelő klub számára.

Elkezdték a felkészülést

– Január 5-én, csütörtökön kezdjük az alapozást, napi egy edzéssel készülünk, ám heti szinten jó néhány konditermi tréninget is beépítünk a munkába, már csak azért is, hogy egy kicsit színesebbé tegyük a felkészülést – ismertette a programot megkeresésünkre Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapatot. – Nem kevesebb, mint hét felkészülési meccs vár ránk, mindegyik idegenben. Bizakodóak vagyunk, hiszen az őszi szezonunk második fele már sokkal tetszetősebb volt, érthető módon szeretnénk ezt a lendületet továbbvinni és erre építeni a folytatásban. Azáltal, hogy jóval több mérkőzést, szám szerint tizenkettőt játszunk majd idehaza, eredményesebb tavaszt produkálhatunk.

Változások a keretben

Természetesen a játékoskeretben is történtek változások: Fabu Márton Cigándra távozott, Barta Gábor munkahelyi elfoglaltság miatt Budapestre költözött, míg a kölcsönben szereplő Sógor Csaba visszatért a Nyíregyháza Spartacushoz. Mellettük Matyi Zoltán is elköszönt, róla egyelőre nem tudni, hogy hol folytatja. Érkezett viszont a Spartacustól csatár posztra, a korábban az élvonalban is megforduló Kovács Ádám. Imrő László elmondása szerint a keretet illetően további változás nem várható. A Sényő február 12-én a Karcag csapatát fogadja a bajnokság 21. fordulójában.

A Sényő-Carnifex FC felkészülési meccsei

01. 14. Hajdúszoboszló–Sényő-Carnifex FC

01. 18. Nyíregyháza Spartacus–Sényő Carnifex FC

01. 21. Tarpa–Sényő Carnifex FC

01. 25. Gesztely–Sényő-Carnifex FC

01. 28. Nyíregyháza Spartacus II.–Sényő-Carnifex FC

02. 01. Cigánd–Sényő-Carnifex FC

02. 05. Putnok–Sényő Carnifex FC