A szezonkezdet mindig különleges, akkor pedig különösen érdekes, ha egy csapat nagy változások után várja a startot. Így volt ez vasárnap a Nyíregyháza Spartacusnál, amely a téli szünetben új sportigazgatót és vezetőedzőt nevezett ki, valamint igazolt négy játékost.

A frissen érkezett futballisták közül csak Nagy Barnabás került be a kezdőcsapatba, egyébként a Szparinál már jól ismert nevek alkották az együttest, amelynek az volt a feladata, hogy Szombathelyen megkezdje a zárkózást a középmezőnyhöz.

Ehhez képest inkább a papírforma szerint alakult a találkozó eleje, vagyis az ősszel ötödik helyen végzett Haladás irányított, többször a vendég tizenhatoson belülre ért, a 10. percben pedig Borvető Áron hat-hét méterről óriási ziccert lőtt fölé. Bő tíz perccel később Fejér Béla védett egy közeli szabadrúgást, innentől kezdve aztán egyre jobban futballozott a Spartacus. Több jó támadás után Baki Ákos a kapuba is lőtte a labdát, ám lesen volt, a 31. percben viszont már a védők, a kapus és a partjelző sem tudta megállítani a nyíregyházi védőt, aki labdát szerzett, jól kényszerítőzött Gresó Mátyással és a visszakapott passzból ismét betalált – ezúttal már szabályosan (0–1).

Gyorsan nőhetett volna a nyíregyházi előny, de Verpecz István előbb Novák Csanád lövését, majd Pataki Bence fejesét is védte.

A második játékrész első felében is az újabb Szpari-gólra volt nagyobb esély, még ha azt nem is lehet állítani, hogy záporoztak a lehetőségek. A Hali megindulásaiban is volt veszély, Rácz Barnabás például eltalálta a kapufát, aztán Fejér fogta az ismétlést. Az egygólos előny tehát nem volt megnyugtató és az utolsó negyed órára beleerősített a hazai együttes. Derekas fejében maradt az egy pont, ugyanis hiába próbálkozhatott üresen nyolc méterről, egyenesen Fejér ölébe bólintotta a labdát. A mérkőzés az utolsó másodpercig izgalmas maradt, azonban a Spartacus állta a sarat és összességében megérdemelt három ponttal kezdte meg az idény második felét.

Labdarúgás: NB II., 21. forduló

Szombathelyi Haladás–Nyíregyháza Spartacus 0–1 (0–1)

Szombathely, Haladás Sportkomplexum, v.: Molnár (Vörös, Mohos).

Haladás: Verpecz – Nyíri (Doktorics, 46.), Csató, Németh M., Bosnjak – Derekas, Rácz (Lencse, 84.), Csilus (Zvekanov, 84.), Simut – Csernik (Horváth, 84.), Borvető (Molnár, 59.). Vezetőedző: Michal Hipp.

Nyíregyháza: Fejér – Szokol, Baki, Deutsch, Nagy B. – Pataki (Major, 90+2.), Sigér Á., Pekár, Pantovic (Ramos, 73.) – Novák (Kovácsréti, 73.), Gresó (Szerető, 59.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Gól: Baki (31.).

További eredmények: Siófok–Csákvár 2–0 (2–0), Soroksár–DVTK 0–5 (0–2), Kazincbarcika–Békéscsaba 1–3 (0–2), Gyirmót–Dorog 1–1 (0–1), Tiszakécske–Kozármisleny, Ajka–Mosonmagyaróvár, Pécs–Budafok, MTK–Szentlőrinc (mind 15 órakor kezdődött), Szeged–ETO FC Győr (hétfő, 19).