Nemrégiben nagy örömmel és büszkeséggel számolt be arról a Kisvárda Master Good honlapja, hogy a Ferencváros mellett másik magyar klubként felkerült a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet (IFFHS) klubvilágranglistájára, annak is a 418. helyére. Most pedig itt az újabb mérföldkő: a vármegyei csapat csatlakozik a European Club Associationhez (ECA), vagyis az Európai Klubszövetség kibővített hálózatához. A Kisvárda a Ferencváros, a DVSC, a Mol Fehérvár FC és a Budapest Honvéd után így ötödik magyar klubként kerülhet be az ECA vérkeringésébe.

- Ez is jelzi, hogy nemcsak a pályán, hanem más területeken is lépeget előre a klub – mondta ugyancsak a csapat weblapján a csatlakozás jelentőségéről dr. Róka Géza, a Kisvárda Master Good nemzetközi ügyekért felelős igazgatója, akinek sok éves tapasztalat van az ECA-vel kapcsolatban. – Az UEFA-hoz hasonlóan az ECA-nek is a svájci Nyonban van a székhelye, a szervezet 2008-ban jött létre, azzal a céllal, hogy az európai profi klubok szakmai és pénzügyi érdekeit képviselje a nemzetközi porondon, elsősorban az UEFA, a FIFA és az Európai Unió előtt. Az ECA-nek jellemzően az UEFA tagállamok nemzetközi porondon ismert klubjai adják a tagságát, a szervezet azonban tavaly úgy döntött, hogy tovább bővíti hatókörét olyan klubok irányába, akik teljesítményük és a nemzeti bajnokságukban elért eredményük alapján ott kopogtatnak Európa kapuján. Számunkra óriási hozadéka lehet, hogy bekerülünk az európai profi klubok vérkeringésébe, sokkal jobban bele láthatunk ezáltal a döntéshozatali mechanizmusba, sőt bizonyos területeken a szavunkat is hallathatjuk a szervezeten keresztül. Az ECA rendszeresen szervez szakmai és klubfejlesztési, illetve egyéb területeket érintő eseményeket, amik a tudástranszfer mellett a kapcsolatépítésre is kiváló alkalmak. Jelenleg tehát benne vagyunk abban a 160 klubban, amelyek csatlakozhatnak az ECA hálózatához, amivel élni kívánunk, hiszen ez is hozzátartozik a klub fejlődéséhez, és ahhoz, hogy a Kisvárda Master Good tartósan ott lehessen a magyar élmezőnyben és a nemzetközi porondon.