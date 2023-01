A Cápák bátran kezdtek, az első akcióból Szobi Dániel dobott ziccert betörés után. A Falco szervezett támadójátékkal gyorsan a maga javára alakította az állást, de a Blue Sharks is lendületesen kosárlabdázott, nem engedte ellépni az ellenfelét. Darius Perry az ötödik percben a térdéhez kapott egy ütközés után, majd fájdalmas arccal a földre rogyott. Noha ijesztő volt a jelenet, szerencsére nem sérült meg az irányító, rövid pihenés után folytatta a játékot.

A nyíregyháziak egyáltalán nem játszottak megilletődötten, ám sajnos nem volt könnyű dolguk, a lelátó többször is jelezte, hogy nem tűnik egyenlőnek a faultok megítélése a két oldalon. Az első negyedet elveszítette Darko Radulovic alakulata, de biztató volt a teljesítmény és a hozzáállás is: a kispad is együtt élt a játékkal, biztatták egymást a társak.

A második negyed elején szép labdajáratást követően a nagyon aktív Rytis Pipiras triplával hozta egy pontra a mieinket, majd újabb jó védekezés után Perry passzát Erik Copes váltotta kosárra, ezzel fordítottak a hazaiak (28–27). Sztefan Pot vezetésével minimálisan elléptek a vendégek, majd Pipiras kosara hosszú kosárcsendet szakított meg. A nagy küzdelem mellett szép megmozdulásokat is láthattunk, Kiss Benedek például egy betöréssel két büntetőt harcolt ki (amiket értékesített), kicsivel később hármast is dobott. Sajnos a félidő utolsó fél percét elrontották a Cápák, így a nagyszünetre kialakult a két számjegyű különbség (37–48).

Reménykedhettünk abban, hogy a Blue Sharks jó starttal visszajön látótávolságon belülre, ehhez képest a második félidő első huszonkét másodpercében két támadóhibát fújtak a hazaiakra. A Falco elkapta a fonalat a hárompontos vonalon túlról is, így hiába dobott be Kass Balázs és Rytis Pipiras is egy-egy triplát, folyamatosan nőtt a különbség. A harmadik negyed végére picit szétesett a nyíregyházi gárda, ekkor lényegében eldőlt a meccs. A negyedik játékrészre is jutottak szép momentumok mint például Copes blokkjai, Kass egy-egy passza, vagy Kiss floatere, de az utolsó tíz percben csak a különbség volt a kérdés.

Kosárlabda: NB I./A, 17. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 69–99 (19–23, 18–25, 16–30, 16–21)

Zrínyi Ilona tornacsarnok, v.: Tőzsér, Pozsonyi, Fodor.

Nyíregyháza: Perry 11/3, Kass 5/3, Szobi 4, Pipiras 16/6, Copes 12. Csere: Williams 10, Kiss 7/3, Bonifert 1, Bazsó, Fazekas 3. Vezetőedző: Darko Radulovic.

Falco: Pot 21, Brown 5, Kovács 7/3, Tiby 13/9, Keller 11. Csere: Perl 17/3, Barac 19/6, Sövegjártó, Verasztó 6/6, Takács, Horváth, Hansen. Vezetőedző: Milos Konakov.

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 4–3, 3. 4–8, 6. p.: 11–12, 8. p.: 15–14, 9. p.: 17–21, 11. p.: 19–25, 13. p.: 28–27, 15. p.: 28–35 19. 34–44, 22. p.: 42–59, 25. p.: 45–67, 30. p.: 53–78, 33. p.: 55–87, 37. p.: 61–95.

Kipontozódott: Kass (36.).