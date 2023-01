Beindult az atlétikai élet, megkezdődött a 2023-as fedett pályás szezon. Az elkövetkező hetekben számos versenyt rendeznek hazai és nemzetközi rekortánon. Szombaton a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban több hazai klub és hat ország részvételével rendezték meg Nyíregyháza fedett pályás atlétika versenyét. A versenyszámok közül a legnépszerűbbek a futószámok voltak, 60m-es síkfutásban a férfiaknál ötvenheten, a nőknél ötvenhárman indultak. Ugyancsak sokan álltak rajthoz 200m-en és 800m-en is. Az egynapos atlétikai viadalon összesen 37 egyesület 385 atlétája mérette meg magát. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben induló 41 atléta több egyéni csúcsot is javított és remek helyezéséket szerzett.

Kiváltképp izgalmasra sikeredett a férfiak 60 méteres síkfutása, ahol a Boros Bence hosszú kihagyás után állt a rajthoz, megállíthatatlannak bizonyult, s 6.91-es eredményével idei legjobb eredményével győzött.

– Közel két év kihagyás után versenyeztem újra. Elsődleges cél, hogy visszarázódjak a versenyekbe, hiszen nagyon sok kimaradt a sérülés miatt. Örülök, hogy tegnap végre tudtam versenyezni, nagyon jó érzés volt visszatérni, bár az eredménnyel nem vagyok nagyon megelégedve, tudom mik voltak az időeredményemet befolyásoló tényezők, így tudom min kell változtatnom – fogalmazott a sprinter.

A női hármasugrásban a tavalyi fedett pályás és szabadtéren is országos bajnok címet szerző Nyisztor Petra jött, ugrott és győzött. 13.11-gyel új egyéni csúccsal szerezte meg az első helyet.

- Összességében úgy gondolom, hogy jó verseny volt. Jól éreztem magam és örülök, hogy egész sokan kilátogattak az Atlétikai Centrumba. Az eredménynek különösen örülök, hiszen egyéni csúcs, de látjuk, hogy min kell még javítanunk és dolgozni fogunk rajta. Bíztam benne, hogy át tudom törni a tizenhárom méteres határt, mert edzésen nagyon jól ment. Erre az utolsó ugrásig kellett várni, de úgy voltam vele, hogy ki kell jönnie a munkának, szerencsére sikerült is – nyilatkozta Nyisztor Petra.

Nyisztor Petra azt is elmondta, hogy amellett, hogy fedett pályán tovább javítaná eredményeit, szabadtéren is egyéni csúcsának megdöntésére törekszik és természetesen az országos bajnokságokon idén is duplázni szeretne. Emellett idén csapat Európa-bajnokságot rendeznek és szeretne, ha hármasugrásban ő képviselhetné hazánkat. Természetesen szóba került az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság is.

– Egy hazai rendezésű világverseny minden sportoló álma. Ha ilyen jól haladok és elkerülnek a sérülések, valamint meg tudom javítani egyéni csúcsomat, akkor van remény. Ez azonban még messze van, sokat kell még addig dolgoznom, fejlődnöm – mondta Nyisztor Petra, aki azt is hozzátette, hogy az Atlétikai Centrumban készül, mert nagyon jó körülmények között dolgozhat.

A női 800 méteren a nyíregyházi Tilki Flóra serdülőként indult a felnőttek 800 méteres síkfutásában és új egyéni csúccsal a harmadikként érkezett célba.

A férfiak súlylökő számában Tóth Balázs 17.54-gyel második lett az Ikarus BSE atlétája, Kovács László mögött, aki 17.69-cel lett első.

– Örülök, hogy hazai pályán kezdhettem a szezont. Nagyon jó, hogy az Atlétikai Centrumban tudunk versenyezni és készülni. Úgy gondolom, hogy nem sikerült rosszul az év első versenye. Hétvégén ismét dobókörbe állok és remélem, hogy még jobb eredményt fogok elérni – mondta Tóth Balázs a versenyt követően.

A 6 kg-os súlylökésben Csikos Patrik 15.30-as eredményével szerezte meg az első helyet. A női 3kg-os súlylökésben pedig Hanász Erika 10.97-tel lett harmadik.

Szombaton újra érdemes lesz kilátogatni a Nyíregyházi Atlétikai Centrumba, ahol izgalmas versenyeket láthatnak majd az érdeklődők.