Az A’Studió Futsal Nyíregyháza múlt pénteki mérkőzése az első percben félbeszakadt, így gyakorlatilag hétfő este játszhatott először új felállásban, két brazil légiósával a soraiban. Noha az ELTE-BEAC erősebb csapat annál, mint amit a tabella mutat, tény, hogy Lovas Norbert együttese jó eséllyel utazhatott a sereghajtóhoz.

A nyíregyháziakon érződött a meccshiány, álmosan kezdtek, ami sok hibát és kihagyott helyzetet okozott. A találkozó elején jobb volt a hazaiak helyzetkihasználása, ennek köszönhetően vezettek a szünethez érve, majd Manecáék hiába egyenlítettek gyorsan, újra hátrányba kerültek. Szabolcsi Máté büntetőket védett, a nyíregyháziak pedig küzdöttek azért, hogy újra visszajöjjenek a meccsbe. Erőfeszítéseiket siker koronázta, a hajrában Kovács Róbert eldöntötte a mérkőzést.

– Ugyanolyan volt ez a mérkőzés, mint az ELTE elleni első találkozó, vagyis rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, amiket ki is hagytunk – értékelt Lovas Norbert vezetőedző. – Ahogy ilyenkor lenni szokott, az ellenfél kihasználta a lehetőségét. Rendeztük a sorokat, egyből egyenlítettünk, de érthetetlen módon megint kihagytunk mindent és újabb találatot kaptunk.

– A második félidőben picit belenyúltam a sorokba, ez szerencsére működött – folytatta a tréner. – A játékrész elejét megnyomtuk, gyorsan kiegyenlítettünk, majd ismét az eredmény után mentünk. Rengeteg fault, ki nem kényszerített hiba jellemezte a meccset, mondhatni, mindent elkövettünk, hogy ne nyerjünk, mellé még akadtak érdekes ítéletek is. A hajrában – ha egy góllal is –, megérdemelten nyertünk, hozzátéve, hogy nagyon kellettek Szabolcsi Máté bravúrjai. Rengeteg koncentrációs hibánk volt, az erőnléten van még mit fejleszteni, ezt érzik a játékosok is, de a kitűzött célt teljesítettük, elhoztuk a három pontot.

A Nyíregyháza jövő hétfőn a DEAC-ot látja vendégül az NB I. 20. fordulójában.

A bajnokság állása

1. Haladás 19 14 3 2 97-34 45

2. Veszprém 19 14 2 3 78-40 44

3. Kecskemét 19 13 3 3 87-46 42

4. Berettyóújfalu 19 13 1 5 77-54 40

5. Aramis 19 12 2 5 78-53 38

6. DEAC 19 10 6 3 85-42 36

7. Újpest 18 7 2 9 61-61 23

8. Nyíregyháza 18 6 - 12 50-77 18

9. MFA 19 5 - 14 38-83 15

10. Nyírbátor 19 3 2 14 45-91 11

11. Rubeola 19 3 2 14 40-95 11

12. ELTE-BEAC 19 1 1 17 35-95 4