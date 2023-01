Az év első mérkőzésén pénteken a Békéscsabát fogadja a Kisvárda Master Good SE. Az élvonalba visszajutott viharsarkiak nyáron rutinos kézilabdázókkal erősítették meg keretüket. Érkezett a jobbátlövő Marija Agbaba, a jobbszélső Horváth Gréta, a kapus Marina Razum, valamint a balátlövő Termány Rita, aki a korábbi években pénteki ellenfelük kötelékében kézilabdázott. Hozzájuk csatlakozott októberben Hajtai Vanessza, a rutinos balszélső hét bajnoki idény után a több játéklehetőség reményében érkezett Mosonmagyaróvárról. Távozott viszont Kukely Anna, a tehetséges fiatal irányít a fővárosi zöld-fehérek hívó szavára bólintott és hiányzik a csapatból a gyermeket vállaló Kiss-Walfisch Mercédesz.

Papp Bálint csapata nem kezdte jól az idényt, az első hat bajnoki mérkőzését, köztük a szintén újonc NEKA ellenit elveszítette. December közepén aztán óriási meglepetésre hazai pályán fektették két vállra a nemzetközi porondon is vitézkedő Mosonmagyaróvárt, az év utolsó találkozóján pedig, december 30-án, szintén pályaválasztóként legyőzték a Budaörsöt. Mindezt megelőzően november végén a Magyar Kupa harmadik fordulójában döntetlent játszottak Kisvárdán, amely a szabályok értelmében az ő továbbjutásukat jelentette. Ez utóbbi siker egyértelmű fordulópont volt a csapat életében. A vezetőedző honlapjuknak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy ez a továbbjutás tört át egy olyan lélektani gátat, ami után játékosai elhitték, hogy ők jobbak annál mint ami addig eredményekben kijött belőlük és képesek nyerni is.

– A kupamérkőzésen a lehetőség a kezünkben volt, kulcspillanatokban hibáztunk, nem éltünk vele. Ezúttal azonban nem szeretnénk és nem is engedjük ki a kezünkből a sanszot – szögezte le határozottan Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Stabil védelem jellemzi a Békéscsabát, jól alkalmazzák mind a hatos falat, mind a nyitott formációt. A mérkőzés egyik kulcs az lesz, hogy miként tudjuk ezt feltörni. Valamint megfelelően kell semlegesítenünk a két beállóra való átállásukat a gyors középkezdések és a lerohanások után. Ezen kívül fontos lesz az is, hogy a mi védekezésünk is masszív legyen, amely mögött a kapusoknak is jó kell tenniük a dolgukat. Bízom benne, hogy érett, fegyelmezett játékot tudunk mutatni, amelyen a motivációnknak, küzdőszellemünknek az egekben kell lennie. A bajnokság jelentős része még most következik, még mindent ki lehet javítani, amíg a lehetőség a saját kezünkben, addig nem kell aggódnunk. Tennünk kell viszont azért, hogy megmutassuk, hogy megérdemeljük, azt amire vágyunk. Össze kell szorítani a fogunkat, küzdeni, kaparni kell, mert ez egy nehéz mérkőzés lesz, de el kell tudnunk viselni a nyomást, a terhet – zárta Bakó Botond.