A Kisvárda Master Good SE vasárnap kevés gólos mérkőzésen szenvedett vereséget a Debrecen vendégeként (22-19). Bakó Botond csapata végig üldözte ellenfelét, többször egyenlített a mérkőzés folyamán, sőt a második félidő felénél a vezetést is átvette. A végjátékban azonban sokat hibáztak, így elmaradt a bravúr.

– Nagyot harcoltunk, küzdöttünk, kezünkben volt annak lehetősége, hogy jobb eredményt érjünk el – kezdte a találkozó értékelését Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – A kezdeti megtorpanás után rendeztük sorainkat és visszajöttünk a mérkőzésbe, lépésről lépésre ledolgoztuk négygólos hátrányunkat, uraltuk a félidő hátralévő részét. Volt tartása a csapatnak és a kapusteljesítményünk is rendben volt, a cserék hozzá tudtak tenni és lendítettek a játékon. A folytatásban a félidő közepéig jól kézilabdáztunk, a vezetést is átvettük. A félidő közepétől viszont megtorpant a támadójátékunk, megvoltak a jó előkészítéseink, a befejezésekben azonban rendre belehibáztunk, három szélső ziccer mellett két büntetőt is elhibáztuk, ezt nem bírta el a csapat. A mérkőzés ezen szakaszában Kácsor Grétát sem tudtuk tartani. Nagyon közel voltunk, kár az elpuskázott lehetőségekért. Szerettünk volna pontot, vagy pontokat szerezni, de nem vagyok szomorú, mert a csapat olyan erényeket csillogtatott, amelyek biztatóak a jövőre nézve – zárta Bakó Botond.

A Kisvárda Master Good SE pénteken a Fehérvár vendégeként folytatja bajnoki szereplését.

További eredmények: NEKA-Mosomagyaróvár 26-33(14-17), FTC-Fehérvár 37-22 (19-9), Győr-MTK 31-25 (17-10), Siófok-Érd 31-26 (18-12), Vác-Budaörs 26-20 (15-11).



A bajnokság állása

1. Győr 14 13 – 1 447–325 26

2. FTC 13 12 1 – 429–318 25

3. Debrecen 15 10 1 4 439–386 21

4. Mosonmagyaróvár 12 8 – 4 377–327 16

5. Vác 12 6 2 4 316–314 14

6. Siófok 12 6 1 5 316–316 13

7. Dunaújváros 13 5 2 6 333–387 12

8. MTK 14 4 2 8 391–406 10

9. Budaörs 12 4 2 6 301–326 10

10. Kisvárda 13 5 – 8 297–325 10

11. Fehérvár 12 4 2 6 302–344 10

12. Érd 12 2 – 10 300–359 4

13. Békéscsaba 12 2 – 10 287–348 4

14. NEKA 12 1 1 10 277–331 3