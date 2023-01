Manapság nem létezik ennél nehezebb feladat a magyar női röplabdában. A Fatum-Nyíregyháza kedden 18 órakor a Vasassal mérkőzik a Magyar Kupa elődöntőjében – az első felvonást a Tiszavasvári úti csarnokban rendezik. Hazai pálya ide vagy oda, a fővárosi rivális az esélyese az oda-visszavágós párharcnak. Mint ismert, az óbudaiak a bajnokságban és a kupában is címvédők, ebben az idényben a hazai mezőnyben még senki nem verte meg őket.

Tóth Fruzsináék nemrég megmutatták, hogy bárkivel képesek felvenni a versenyt, igaz, ehhez nagyjából tökéletes játékra van szükség, hiszen a Békéscsaba is megbüntette a hibákat 2:0 után és 3:2-re megnyerte a másfél hete játszott Extraliga-találkozót.

– Ki kell használni minden lehetőséget, amit kapunk, mert lehet, hogy csak egy lehetőségünk van fogadás vagy védekezés után – fogalmazott Tomás Varga vezetőedző. – Erre próbáltuk az utolsó edzéseket is kihegyezni, ezeket a szituációkat igyekszünk veszélyesen megoldani. Bátran kell játszani, nem szabad túl nagy respekttel kiállni, mert tudjuk ugyan, hogy erős ellenféllel találkozunk, de ilyen csapattal is képesek vagyunk jó meccset játszani. Abban bízunk, hogy kedden is jó meccsen jó eredményt érünk el.

A nyíregyháziak legutóbb hét emberrel játszották le a Kaposvár elleni meccset. A csapat így is jó teljesítményt nyújtott, a 27 pontos, rendkívül kreatívan röplabdázó Selena Leban pedig kiemelkedett. Kérdés, tartható-e ez a szint.

– Ha a pontokat nézzük a Kaposvár elleni meccsen, akkor valóban volt nagyon jó egyéni teljesítmény, de ahhoz is nagyon jó összhangra volt szükség, inkább a csapatmunkát emelném ki – reagált a tréner. – Ebbe a mérkőzésbe is nagy csapatmunkát kell beletenni. Ha valaki egyénileg kiemelkedően teljesít, annak csak örülünk, de tudjuk, hogy mindenkinek kell dolgozni az ilyen eredményekért. Addig nincs egyéni eredmény, amíg nincs csapatmunka. Örülök neki, hogy így összeállt a csapat Karaoglu sérülése után.

A Magyar Kupa döntője jutásról két mérkőzés dönt, a Nyíregyháza–Vasas párharc visszavágóját február 15-én rendezik Budapesten. A másik ágon a Kaposvár és a Békéscsaba csap össze egymással, mindkét találkozót februárban bonyolítják le. A párviadalok vesztes csapatai a bronzéremért játszhatnak majd.

Röplabda: női Magyar Kupa, elődöntő, első mérkőzés

Kedd, 18.00: Fatum-Nyíregyháza–Vasas Óbuda

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti tornacsarnoka