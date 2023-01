A darts ma már Magyarországon is egyre népszerűbb, köszönhetően elsősorban annak, hogy 2005-től idehaza is képernyőre kerül a decemberi világbajnokság, amit a főszervező PDC három faktorra épít, ezzel megfertőzve az arra fogékonyakat. Talán legkevésbé gondolnánk arra, hogy ebből az első a képernyő jobb alsó sarkában látható eredményjelző felírat, ami akaratlanul is leköti a figyelmet. A második maga az időszak, hisz karácsony környékén jóval több idő van televíziót nézni, míg a harmadik az utánozhatatlan hangulat. A sportág hazai népszerűségét mi sem szemlélteti jobban, minthogy a 2010-es érdi amatőr kupán kilencvenen indultak, amely szám mára már meghaladja az ezret.

Nulláról indultak

Természetesen megyénkben is megtalálhatók azok a klubok, amelyek várják a sportág iránt érdeklődőket, közülük az egyik legkiemelkedőbb a Kára Zoltán által vezetett Nyíregyházi Darts Club (NyDC).

– Másokhoz hasonlóan engem is a legelső, 2005-ös televíziós közvetítés vonzott be – kezdte lapunk megkeresésére Kára Zoltán. – Persze volt otthon elektromos tábla, ami azonban csak a születésnapokon és a különböző családi ünnepségeken került elő. Viszont olyannyira megtetszett a steel, azaz a tűhegyes darts, hogy úgy döntöttem komolyabban is kipróbálom benne magam.

Az elkövetkezendő években Zoltán köré egy dartsos baráti társaság szerveződött, melynek eredményeképpen megalakult a Nyíregyházi Darts Club.

– A klub története 2013 decemberéig nyúlik vissza. A kis csapat a nulláról indulva, táblák és egyéb felszerelések nélkül kezdte meg a működését, ám az alázatos munka és az összefogás hamar meghozta a gyümölcsét. Egy évvel később már házi versenyeket szerveztünk, majd amikor az állandó létszámunk húsz főre gyarapodott – 2016 szeptembere – sportegyesületté váltunk. Ekkor költöztünk a jelenlegi otthonunka, a Dallas Biliárd Klubba, 2018-ban pedig egy újabb nagy lépést téve csatlakoztunk a Magyar Darts Szövetséghez.

Tehetségekből nincs hiány

Az egyesület elsődleges célja a darts, mint sportág népszerűsítése Nyíregyházán és annak vonzáskörzetében, rendszeres edzésekkel, versenyekkel. A klub legjobbjai rajthoz állnak az országos bajnokság egyéni és csapatversenyében.

– Szerencsére bőven vannak olyan játékosaink, akikre méltán lehetünk büszkék. A felsorolást a házibajnokságunkat három ízben is megnyerő Bosnyák Lászlóval kezdeném, aki munka és család mellett játssza igencsak magas szinten ezt a sportot. Kétszeres bajnokunk Kovács Gábor, míg egyszeres győztesünk Kóder András. Az országos bajnokságokon még várat magára a nagy áttörés, ellenben a fiatalok már az ajtón dörömbölnek. A még mindig csak tizenhét esztendős Sipos Dorina kimagasló eredményekkel örvendeztetett meg minket 2022-ben, korosztályában második lett az ob-n, harmadik a kupában és hatalmas fegyvertényként már a nemzetközi porondon is letette a névjegyét, hiszen a második számú világszervezet, a WDF által kiírt Czech Opent a második, a holland Winmau World Opent pedig az ötödik helyen zárta. Ígéretes tehetségként csatlakozott hozzánk a tizenegy éves Macsu István is, aki ugyancsak öles léptekkel fejlődik.

Van Gerwen a favorit

Természetesen nem mehetünk el szó nélkül az idei világbajnokság mellett sem, így kíváncsiak voltunk egy hozzáértő esélylatolgatására.

– Michael van Gerwent nagyon sokan szeretik, de honfitársa Reymond van Barneveld is jelentős szurkolótáborral rendelkezek. A fiatalok közül Michael Smith és Jonny Clayton játéka szintén sokakat megfog. Ami a világbajnokságot illeti, nehéz tippelni, személy szerint Gerwyn Price-t és van Gerwent várom a döntőbe, utóbbi sikerével – tippelt az NyDC elnöke.

A Nyíregyházi Darts Club 2023-ban is megrendezi tízfordulós bajnokságát, amelyen bárki elindulhat. Ezen felül három nyílt versenyt is terveznek: áprilisban lesz a Nyíregyháza Open, augusztus-szeptember környékén a tokaji Fesztiválkatlan Open és októberben a Dallas Open, ami egy tradicionális dupla beszállós verseny.