A technikai sportágaknál az a bizonyos ördög bármikor lesújthat. Sajnos ez történt Révész Leventével is, aki a héten előbb tesztelt, majd három futamban is rajthoz állt Dubajban az F3-as ázsiai bajnokság nyitányán. Miként arról már beszámoltunk, a teszteléseken remekelt Levi aztán beütött a mennykő. A pénteki szabadedzésen gond volt az Alfa Romeo ATM AR-F3R motorjával, miként az első futamon. Ezen a hatodik körben kellett kiállnia a Révész Racing kiválóságának. Ismét motort cseréltek a szerelőcsapat tagjai, ám szombaton a második futamon is csak a bosszúság jutott. Ekkor a tizenharmadik körben kellett befejezni a versenyt, a hírek szerint ismét a motor elektronikájával volt gond.

A bajt valamelyest sikerült orvosolni, mert a szombati második fordulóban már célba ért Levi, mégpedig a tizennegyedik helyen. Ettől többre hivatott, hiszen amikor nem volt gond a technikával első is volt a tesztelésen és szombaton a zárófutamon a hetedik körben futott legjobb idejétől jobbat csak nyolcan produkáltak a huszonnyolcas mezőnyből.

A győzelmet végül spanyol Mari Boya szerezte meg. Levit csapattársai közül csak az amerikai Nikhil Bora előzte meg, aki tizedik lett, ám legjobb körideje gyengébb volt mint Révészé. Levi mögött zárt több olyan pilóta, aki az F3-as mezőnyben már több szezont is lehúzott, így rutinosnak számít. Mint például a Sebastian Montoya.

Az öt forduló három helyszenes sorozat következő színhelye egymás után kétszer Kuvaitban január végén. Addig a legfontosabb feladat az R-ace GP technikai személyzetére hárul, mert meg kell találni a hiba igazi forrását és ki kell javítani.

A kuvaiti futamra rendbe kell hozni Levi autójának elektronikáját.

Fotós: Diederik van der Laan