Forma–3. Révészéknél az alma igencsak közel esett a fájához. Az édesapa, Bálint egykoron remek ralikrosszozó volt, most a négyszeres Európa-bajnok Kiss Norbival kiegészült, kétszeres kamionos Európa-bajnok fémjelezte Révész Racing sportcsapat tulajdonosa. Nagyobbik fia, Tamás szintén a ralikrosszban volt jegyzett, de számára sem volt idegen a pályaautózás és most a tereprali. A kisebbik fiú, Levente, aki előbb a gokartban tette le a névjegyét, remek klubokban és sorozatokban pallérozódott. Aztán eljött a váltás, és ismét világhírű istállókban folytatta.

Révész Levente

Két esztendeje az AKM Motorsport színeiben kezdte el a Formula-autózást, tavaly pedig az F3 Regional két sorozatában is indult. A racingline.hu oldalán megjelentek szerint az Ázsiai Regionális Formula Bajnokságban az Evans GP pilótájaként tizenöt futamból tizennégyszer szerepelt pontgyűjtő helyen, a 135 pontjával pedig az újoncok értékelésében az előkelő negyedik helyen zárt. Az öreg kontinensen az igen nívósnak minősített Formula–3 Regional European Championship futamain a holland Van Amersfoort Racing tagjaként is további tapasztalatokra tett szert, olyanokra, amilyeneket csak ilyen rangos versenyeken lehet szerezni.

Levi Dubajban, irigylésre méltó környezetben, de kemény munkával töltötte az elmúlt napokat, és ez lesz a programja február derekáig. A Révész Racing ifjú pilótája a francia R-ace GP színeiben résztvevője a pénteken elrajtolt Formula–3 Regional Middle East sorozatának. Az ázsiai viadal tizenöt futamát öt fordulóban és három pályán fogják rendezni. Dubaj és Kuvait két-két, míg Abu-Dzabi egy fordulónak ad otthont. A mezőny igen erős, hiszen a riválisok között van az édesapja nyomdokain száguldozó Sebastian Montoya, vagy a Mercedes nagy felfedezettje, Dino Beganovics. De ettől az évtől szintén ebben a sorozatban versenyzik Andrea Kimi Antonelli is, aki tavaly az F4 német és olasz sorozatában is bajnoki címet szerzett.

Levinek izgalmasan teltek az elmúlt napjai. Tesztelések, elemzések jöttek sorban, hogy felkészüljön az ázsiai bajnokság futamaira.

Igen erős a mezőny

Révész Bálint

Fotós: Csaba Modos

– Sajnos az elfoglaltságaim miatt egyelőre nem tudok ott lenni Levivel, de mindennap tarjuk a kapcsolatot – kezdte érdeklődésünkre Révész Bálint. – A tesztelések igen biztatóan indultak, folyamatosan tudta tartani a helyét az élmezőnyben. A bajnokságban részt vevők mezőnye igen erős, jó néhány Forma–1-es pilóta gyermeke versenyez a már rutinosnak számító F3-as pilóták mellett.

– A teszteléseken nem is az a legfontosabb, hogy hányadik, hanem hogy egyre nagyobb rutint szerezzen a versenyzéshez. Például a rajthoz, a kanyarvételekhez. Egyre inkább forrjon össze az autójával. A helyezés az időmérőn és a futamon számít. Levente jó formában várja a versenyt. Bízom benne, hogy a nehézségek ellenére sikerül az első nyolcban végeznie. Az ázsiai sorozat után jön az európai, amelyik Imolában kezdődik, utána Barcelonában nyomják, végül pedig, miként tavaly, ismét a Hungaroringen. Mindkét sorozatnak nagy a tétje, mert csak megfelelő pontszám elérése után léphet ismét feljebb. Bízom benne, hogy így is lesz – tudatta Révész Bálint, aki úgy tervezi, hogy a két utolsó fordulóra kiutazik, hogy jelenlétével is erősítse Leventét.

Bosszantó motorhibák

Csütörtökön megvolt az utolsó tesztelés, pénteken itthoni idő szerint reggel hattól volt szabadedzés. Ezen sajnos szétment az autó motorja. A szervízcsapatnak új motort kellett beszerelni, ám a tesztelésre már nem volt idő ezért a beállítás nem sikerült tökéletesen. Ezért az első időmérőn a mezőny második felében végzett Levi a 28 pilóta közül, a másodikon két hellyel előrébb lépett. Így a kilencedik sorból startolt. Sajnos a motor másodszor is közbe szólt és Levinek idő előtt ki kellett állnia. Szombaton két futam vár a mezőny tagjaira.

Levi nem tehet a motorhibákról Fotó: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency.



Forma–3-as versenynaptár, 2023

Formula Regional Middle East

1. Dubai Autodrome, Dubaj január 13–14.

2. Kuvait Motor Town, Kuvait január 27–28.

3. Kuvait Motor Town, Kuvait jan. 31. – febr. 1

4. Dubai Autodrome, Dubajfebruár 11–12.

5. Yas Marina Circuit, Abu-Dzabi feb. 18–19.

Formula Regional European Championship

1. Imola (olasz) április 22–23.

2. Circuit de Barcelona (spanyol)május 21–21.

3. Hungaroring június 17–18.

4. Spa-Francorchamps (belga) jún 31. – júl 1.

5. Mugello Circuit (olasz) július 8–9.

6. Circuit Paul Ricard (francia) július 22–23.

7. Red Bull Ring (osztrák) szeptember 9–10.

8. Monza Circuit (olasz) szeptember 16–17.

9. Circuit Zandvoort (holland) október 14–15.

10 Hockenheimring (német) október 21–22.