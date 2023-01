A Kisvárda ott kezdte a találkozót, ahol a Békéscsaba ellen abbahagyta. Lendületes, felszabadult támadásokat vezetve percek alatt elhúzott a kissé megilletődött dunaújvárosiaktól. A hatodik percben Karnik Szabina már a negyedik kisvárdai gólt szerezte, a vendégek első találatára még egy percet kellett várni, akkor Kazai Anita volt eredményes. Nemcsak elöl, hátul is jól tették a dolgukat a szabolcsiak, remekül elvették a lövők elöl a területeket és a beálló körül is jól megoldották a védekezést. Jó volt nézni hatosfaluk összehangolt mozgást. Támadásban továbbra sem nagyon hibáztak, Udvardi Laura, Bouti Fruzsina és Karnik Szabina minden helyzetét értékesítette. A félidő közepén aztán védekezést váltott a Dunaújváros, amely megakasztotta az addig olajozottan működő kisvárdai támadógépezetet. Rapatyi Tamás időkérése után öt perc alatt odalett az addig felépített négygólos előnyük. Előbb Poczetnyik Luca egyenlített, majd Nick Viktória találatát követően a 23. percben először mutatott vendég előnyt az eredményjelző. Nem hagyta azonban magát azonban a Bakó-csapat, Siska Pálma egalizált, Karnik Szabina pedig visszavette a vezetést, amelyet Akijama Nacumi még egyel megtoldhatott volna, időn túli hetese azonban célt tévesztett.

Fordulás után kemény fizikai csata folyt a pályán. Minden labdáért, helyzetért megküzdöttek a csapatok. A Kisvárda jó sáfárkodott a javára megítélt büntetőkkel, Udvardi Laura biztos kézzel értékesített azokat, a kapuban pedig Mátéfi Dalma elkapta a fonalat, így a félidő közepére három góllal vezettek a hazaiak. A vendégek mestere ki is kérte második idejét, a rövid pauza azonban nem törte meg a hazaiak lendületét, tartották előnyüket. Az utolsó tíz percben az erejükkel teljesen elkészülő vendégek teljesen megtörtek és már a csak a különbség volt kérdéses.

Kisvárda Master Good SE-Dunaújvárosi Kohász KA 28-19 (12-11)

Kisvárda, 650 néző, v.: Nagy F., Túróczy.

Kisvárda: Graovac – Udvardi 8/6, Karnik 7, Bouti 2, Sápi 2, Juhász 1, Mérai 3. Csere: Mátéfi (kapus), Akijama, Radojevics 4/2, Habánková, Siska 1, Trúnková, Makkai. Edző: Bakó Botond.

Dunaújváros: Bartulovic – Borgyos P. 1, Arany 2, Nick 3, Horváth 2, Matucza, Szalai. Csere: Oguntoye (kapus) Kazai 3, Krupják-Molnár 1, Farkas J. 3/3, Poczetnyik L. 4, Weisheitel, Fodor, Farkas K. Edző: Rapatyi Tamás.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4-0, 12. p.: 5-3, 18. p.: 10-6, 23. p.: 10-11, 35. p.: 14-13, 44. p.: 19-16, 52. p.: 23-18, 58. p.: 27-19.

Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 10/8, illetve 5/3.

Mestermérleg

Bakó Botond: – Jól kezdtük a mérkőzést, stabilan, nagy energiával védekeztünk. Sikerült előnyt kialakítanunk, lendületünket azonban a félidő közepén a sorcsere megtörte, amelyet a Dunaújváros jól kihasználta. Ledolgozta hátrányát, sőt a vezetést is átvette, szerencsére ez nem tört meg bennünket. A második félidőben egy idő után tudtunk alkalmazkodni ellenfelünk védekezés váltásához, amely meghozta az eredményét. Közel sem volt olyan könnyű ez a mérkőzés, mint amit a végeredmény mutat, nagyon megdolgoztunk érte.

Rapatyi Tamás: – Végig nagyon enerváltak voltunk, mindenről lekéstünk egy kicsit. Védekezésünket az első félidőben valamennyire rendezni tudtuk, de nem volt tökéletes. Próbáltam cserével frissíteni, hátha megtalálom azt a két, három embert, aki képes átlendíteni a csapatot a holtpontokon, sajnos azonban ez nem sikerült. Nem tudtunk koncentráltan játszani és ez vezetett oda, hogy teljesen szétestünk a végére.