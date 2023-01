Idegesen, kapkodva kezdtek a hazaiak, bár az első gólt Udvardi révén hetesből ők szerezték, a játékot a higgadtabban kézilabdázó Békéscsaba irányította. Bucsi Lili és Mayer Szabina vezérletével a vezetést is magukhoz ragadták. Tartották is kétgólos előnyüket, pedig a Kisvárdának is megvoltak a helyzetei, Marina Razum azonban rendre hárított. A horvát hálóőr üres kapus góljával volt először három a különbség a vendégek javára. Bakó Botond nem is habozott tovább, kikérte első idejét. A rövid pauzát követően előbb Juhász Gréta lopta a távolságot, majd Tamara Radojevics volt eredményes egy szemfüles labdaszerzést követően. Négy perccel a félidő vége előtt Akijama Nacumi büntetőjével utolérte ellenfelét a Kisvárda, aztán Juhász Gréta bombájával már náluk volt az előny. Ekkor a vendégek mestere, Papp Bálint is magához rendelte övéit, ezt követően Borbély Márta egalizált, így döntetlennel vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után felváltva estek a találatok, egyik csapat sem tudott nagyobb előnyt kialakítani magának. Ebben a játékrészben is a hazaiak edzője élt először a játékmegszakítás lehetőségével. Ezt követően még nagyobb lendülettel játszott a hazai csapat, Juhász Gréta lövése még elakadt a kapusban, Sápi Gréta azonban nem hibázott, mint ahogy Bouti Fruzsina is élt a lehetősséggel. Ezzel elmozdult a holtpontról a hazai csapat, Mátéfi Dalma hetest hárított, majd Sápi Gréta még egyel megtoldotta az előnyt. Az utolsó tíz percre négygólos hazai vezetéssel fordultak a felek. A nagy akarattal küzdő Kisvárda a végére teljesen megroppantotta az egyre jobban hitehagyottan játszó vendégeket és megérdemelt aratott nagy különbségű győzelmet.

Kisvárda Master Good SE-Békéscsaba 28-20 (12-12)

Kisvárda, 400 néző, v.: Horváth, Marton. Kisvárda: Graovac – Udvardi 2/1, Karnik 2, Bouti 2, Sápi 2, Juhász 4, Mérai 5. Csere: Mátéfi (kapus), Habánková, Siska 1, Radojevics 1, Trúnková 2, Akijama 6/4, Sztamenics 1, Makkai, Kadlicsek. Edző: Bakó Botond.

Békéscsaba: Razum – Andróczki 1, Lanistanin 4/2, Gyimesi 1, Giricz 2, Mayer 2, Hajtai. Csere: Szabó (kapus), Bucsi 4, Termány, Horváth 2, Borbély 1, Török, Vámos P. 2, Kiss-Walfisch. Edző: Papp Bálint.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1-1, 9. p.: 3-5, 14. p.: 5-7, 18. p.: 6-9, 23. p.: 10-11, 28. p.:12-11, 38. p.: 16-15, 44. p.: 18-18, 47. p.: 21-18, 55. p.: 27-20

Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 3/2.

Mesterszemmel

Bakó Botond: – Az első félidőben elmaradtunk attól a sebességtől, amit vártam, nem mertük abban a tempóban felvállalni a játékot, ahogy szerettük volna. A védekezés váltásunk meghozta a második félidő alapját, amelyből tudtunk hatékonyak lenni, de támadójátékunk ritmusa is jó volt egy szakaszban. Örülök a kettő pontnak, de még nagyobb öröm számomra, hogy ismét éreztem a csapaton azt az őszinte extázist, amelyet régen tapasztaltam. Ez a jövőbeni szereplésünk alapja kell, hogy legyen.

Papp Bálint: – A Kisvárda megérdemelten tartotta itthon a két pontot. Az első félidőben fel tudtuk velük venni a versenyt, a másodikban azonban nyitott védekezésük ellen nem találtuk meg a megoldást. Rengeteg eladott labdánk volt, ziccereket hibáztunk, ebből könnyű gólokat kaptunk. A Kisvárda magabiztosan használta ki gyengeségeinket, megingásainkat, a végjáték így teljesen egyértelművé vált, amelyhez csak asszisztálni tudtunk. Ezen változtatni kell, hogy ilyen könnyen ne adjuk meg magunkat.