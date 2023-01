Mint arról már írtunk külföldi versenyzők mellett a sportág hazai elitje is szívesen választja felkészülésének helyszínéül a minden igényt kielégítő Nyíregyházi Atlétikai Centrumot. A létesítmény a napokban is telt házzal üzemel.

– Az alapozás kellős közepén járnak a sportolók, ezt mutatja az is, hogy klasszis atléták edzőtáboroznak nálunk, a múlt héten Kozák Luca járt nálunk, ezen a héten pedig Márton Anita tréningezik nálunk és készül a hazai rendezésű világbajnokságra. Ebben a létesítményben az edzési lehetőségen kívül szállást és étkezést is tudunk biztosítani a versenyzők számára – mondta Hajnal Gusztáv, az NYSÜ Kft. ügyvezetője.

Tavaly először nem budapesti helyszínként itt rendezték a fedett pályás országos bajnokságot, amellyel Nyíregyháza magasra tette a lécet önmaga előtt.

– Azt gondolom, hogy az előző év, az előző országos bajnokság színvonalát felül tudjuk múlni, hiszen az még egy tapogatózás volt, mind a rendezők, mind a média, mind a versenyzők részéről. Biztos vagyok vagyok benne, hogy gördülékenyebb versenyt tudunk majd lebonyolítani – mondta Hajnal Gusztáv.

A tavalyi fedett pályás országos bajnokság kiemelkedő nyíregyházi sikereket hozott, hiszen versenyzőink több értékes helyezés és egy bronzérem mellett (Pál Robin hármasugrás), négy bajnoki aranyat is nyertek (Helebrandt Máté gyaloglás, Tóth Balázs súlylökés, Bakosi Péter magasugrás és Nyisztor Petra hármasugrás).

– Nagyon emlékezetes pillanata volt az életemnek, telt házas hazai versenyen diadalmaskodni minden sportoló álma, hálás vagyok a sorsnak, hogy ez nekem megadatott – fogalmazott Tóth Balázs, aki azt is hozzátette, hogy jobb formában érzi magát mint akkor. Mint mondta, sikerült javítania az erőnlétén és a technikáján egyaránt.

– Szeretném megvédeni a címemet, a továbbiakban pedig már fókuszban a szabadtéri versenyek állnak. Nagy vágyam, hogy esetleg részt vehessek az augusztusi budapesti világbajnokságon. Jó lenne az évet egy tizenkilenc méter fölötti dobással kezdeni, mert az erőt és reményt adna a folyatáshoz – zárta Tóth Balázs.