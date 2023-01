Az NB I. tavaszi folytatására hangoló Kisvárda Master Good és annak tartalékcsapata szerda hajnalban saját stadionjától indult útnak Budapest felé, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a törökországi Sidébe repüljön. A klub első, és az NB III.-ban szereplő második csapata is tíz napos edzőtáborra utazott el.

A kisvárdai különítmény török idő szerint szerda kora este szerencsésen megérkezett, elfoglalta a szállást és csütörtökön megkezdi a munkát.

A klub helyszíni beszámolója szerint az időjárás nem a legszerencsésebb, 14-15 Celsius-fokok hőmérséklet mellett esik az eső.

A repülőn ismerősökkel is találkoztak a szabolcsiak játékosai – már akik két-három éve is a csapatban szerepeltek –, hiszen az NB II.-es Szeged és a Tiszakécske is Törökországba utazott. Előbbi együttes tagja Vári Barnabás, utóbbi gárda futballistája Horváth Zoltán.

A Török László csapata a tervek szerint három felkészülési meccset játszik: 14-én a lengyel Stal Mielec, 20-án a szerb Radnicski 1923, 20-án pedig a cseh Sigma Olomuc lesz az ellenfél.