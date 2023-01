Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza hosszú bajnoki szünet és egy sikeres Magyar Kupa-mérkőzés után pénteken újra pályára lép az NB I.-ben. A csapat keményen készült az alapszakasz hajrájára és új játékosokat is igazolt, akik elsősorban az alsó házi rájátszásban segíthetnek nagyon sokat abban, hogy biztosan meglegyen a bennmaradás.

– December közepén abbahagytuk a munkát, majd január 4-én kezdtük újra – beszélt az elmúlt hetekről Lovas Norbert vezetőedző. – Volt mit felfrissíteni, az erőnlétet próbáljuk visszahozni az edzéseken. Túl vagyunk egy kupameccsen, amin nagyon kevesen voltunk, de sikerült nyernünk és továbbjutottunk. Később megérkezett a két brazil játékos, akik bekapcsolódtak az edzésbe, most az a feladat, hogy megtaláljam azt a két sort, amelyek majd ütőképesek lesznek a rájátszásban.

A tréner a szerdán bemutatott légiósokra, Manecára és Caíquéra is kitért.

– A két brazil srácot posztra igazoltuk. Egyikőjük hátsó játékos, de jól lép be támadásokba, a védekező munkája rendben van. A másik játékos center, gólfelelősnek szánjuk, de ő sem csupán a centerjátékban jó. Csapatemberek, remekül illeszkedtek be, a magyar játékosok jól fogadták őket, látják, mit is jelent kész futsaljátékosokkal edzeni. Elleshetik az apró trükköket, van mit tanulni tőlük – tette hozzá a tréner.

A nyíregyháziak már biztosan az alsóházi rájátszásban szerepelnek majd, addig azonban öt alapszakasz-meccs vár a csapatra, amin a nyolcadik hely megőrzése a cél.

– A budapesti mérkőzésen jó első félidőt produkáltunk, de a helyzeteket kihagytuk, a másodikban pedig volt egy rövidzárlat, ami eldöntötte a meccset – emlékezett vissza Lovas Norbert pénteki ellenfél Újpesttel játszott őszi találkozóra. – Mindig jellemző volt ránk, hogy kapu előtti hibákkal játszottunk, ezért is igazoltuk centert. Visszatérve az Újpestre: próbálunk jó meccset játszani. Hallani híreket felőlük, de mi inkább magunkkal foglalkozunk és a rájátszás rajtjára készülünk. Megpróbáljuk addigra erőnlétben és taktikailag fejleszteni a játékosainkat. A pozíciónkat szeretnénk megtartani, mivel a pontkülönbségek szinte eltűnnek a rájátszásra. Nem lesz könnyű a hátralévő öt mérkőzésünk, de jó lenne két-három győzelmet szerezni.

– Mindenki még egy lapáttal rátett az edzésmunkára, motiváltak a fiúk és most már vagyunk annyian, hogy versenyhelyzetet alakítsak ki a csapaton belül – árulta el a mester. – Bízom benne hogy csökkennek a koncentrációs problémák, akkor tényleg esélyünk lehet több csapat ellen és a rájátszás is könnyebb lehet, de minden meccsen a legjobb formánkra van szükség.

Az A’Stúdió az Újpesttel (otthon), az ELTE-BEAC-cal (idegenben), a DEAC-cal (o.), a Rubeolával (i.) és a Kecskeméttel (o.) találkozik még az alapszakaszban. A fővárosi lila-fehéreket péntek 19 órakor a Continental Arénában fogadja.