Mint arról korábban beszámoltunk, a 2019-es országúti bajnok, a csengeri Szabó Zsófia a 2023-as idényre a belga S-Bikes-Doltcini sorához írt alá. A csapat a minap tartotta hivatalos prezentációját, ahol lehullt a lepel az új szponzorokról, bemutatta az idei mezét, valamint a női és férfi keretét.

A tíz fős női, és tíz fős férfi csapatot is működtető egyesület Carbonbike Giordana néven vág neki a szezonnak, a hölgyek keretében Zsófia mellett mindenféleképpen kiemelendő a remek eredménysorral bíró finn Laura Vainionpää.

– Nagyon sokat gondolkodtam a hogyan továbbon, az is benne volt a pakliban, hogy abbahagyom – ecsetelte még korábban a csapatváltás mikéntjét Zsófia. – Mivel 2022-ben viszonylag keveset versenyeztem, így nem igazán kapkodtak utánam. Végül egy belga klubcsapattal, az S-Bikes Doltcinivel állapodtam meg, de igazából ennek még jobban is örülök, mint hogyha egy UCI-bejegyzésű kontinentális sorhoz kerültem volna. Eddig nagyon jók a tapasztalataim, sokat foglalkoznak az emberrel, érdekli őket, hogy mi van a versenyzőikkel. A naptár is biztató, szinte az összes belga és holland .1-es és .2-es viadalra van meghívónk. Az a terv, hogy áprilisban kiköltözöm Belgiumba, szeretném ezt az évet még úgy eltölteni, hogy megadtam mindent a sportnak, úgymond lapot húzva a tizenkilencre. Mivel mellette teljes állásban dolgozni fogok, így nem lesz könnyű a helyzetem. Nyilván jó lenne, ha egy nagyobb csapat felfigyelne rám, de hogyha ez nem jön össze, akkor valószínűleg ez lesz az utolsó kerékpáros idényem. Hogy mi a célom? Szeretnék dobogóra állni egy UCI-kategóriás versenyen.