A Törökországban edzőtáborozó szabolcsi együttes a lengyel élvonal negyedik helyén telelő Stal Mieleccel találkozott. A fordulatos mérkőzést 3–2-re nyerték meg a várdaiak.

– Igazolta az ellenfél, amit tudtunk is róla, hogy nagyon gyors, dinamikus, erős csapattal találkoztunk – idézi a kisvarfc.hu Török László vezetőedzőt. – Jól játszották a direkt futballt, veszélyesek voltak az ellentámadásaik, ennek köszönhetően át is vették a vezetést. Erre a mérkőzésre is megvoltak az alapelveink és a céljaink, amelyeket kisebb-nagyobb sikerrel megvalósítottunk. Teljes mértékben akkor sem lehetünk elégedettek, ha teljesül a cél, van mit elemezni, mindig van hova fejlődni, főleg úgy, hogy egy hosszabb út elején járunk. Ettől függetlenül, legyen szó bármilyen mérkőzésről, mindig jóleső érzés győztesen lejönni a pályáról.

A Kisvárda jövő héten további két mérkőzést játszik Törökországban.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés

Kisvárda Master Good–FKS Stal Mielec (lengyel) 3–2 (1–2)

Gól: Mesanovic (20. és 51. – a másodikat 11-esből), Wyparlo (öngól, 87.), illetve Ciepiela (23.) Mak (25.).