Január közepéhez érve még mindig azt várjuk, hogy a Hübner Nyíregyháza BS sorsa végre jóra forduljon. Az elmúlt időszakban megannyi személyi változás történt ennek érdekében, ám múlt szombaton a DEAC sem adott esélyt a Cápáknak, nagyon magabiztosan győzött Nyíregyházán. A debreceniek úgy jutottak 96 pontig, hogy az utolsó negyedben már meglehetősen visszavettek a tempóból, egyébként az első három játékrészben minimum 25 pontot értek el.

A találkozó után Darko Radulovic vezetőedző a szokásosnál is nagyobb kritikával jellemezte csapata védekezését, szerinte játékosai nem voltak elég kemények, nem tettek bele annyi energiát, amivel feltartóztathatták volna az ellenfelet.

– Valóban frusztrált voltam és tehetetlennek éreztem magam, de ilyenkor az az egyetlen megoldás, hogy még keményebben kell dolgozni – mondta el a tréner. – Az elmúlt napokban is azon dolgoztunk, hogy fel tudjuk venni a versenyt az ellenfeleinkkel és keményebbé váljunk fizikailag és mentálisan is. Fejlődnünk kell, és fejlődni is fogunk! A védekezés mindig az akarat kérdése, azon múlik, hogy mennyi energiát fektetsz bele. Legutóbb egyénileg és csapatként is hibáztunk ebben. Össze kell tartanunk és igenis elvünké tenni, hogy megvédjünk a kosarunkat, azaz jól védekezzünk.

Pénteken sem lesz könnyű dolga a Cápáknak, ugyanis a második helyen álló Szolnoki Olajbányászhoz utaznak. A Tisza-partiaknál nincsenek az előbb említetthez hasonló problémák, ők kapták idáig a legkevesebb pontot. Csapatukban eloszlanak a terhek a játékosok között és mentális erejükről is sokat elmond, hogy legutóbb, Sopronban 21 pontos hátrányból felállva győztek kettővel.

A keretben viszont már vannak bajok, hiszen két kiváló fiatal játékosuk, Lukács Norbert és Pallai Tamás is sérült, ez az oka annak, hogy az elmúlt napokban olyan kosarast kerestek, aki megfelel a fiatalszabálynak. A szolnoki vezetőség a Nyíregyházáról távozó Mokánszki Máté személyében találta meg a megoldást. A center február végéig írt alá az Olajjal. Információink szerint ő még nem lép pályára a pénteki a bajnokin, a Blue Sharksnál viszont bemutatkozhat a héten igazolt Bonifert Bendegúz.